【元旦遊行】遊行結束警駐隧道轉車站　紅隧防暴上巴士截查

民陣今日（1日）發起元旦遊行，於下午4時許爆發警民衝突，民陣於下午約5時半指，警方終止遊行及維園集會，並要求立即解散，疏散時限為下午6時15分，遊行人士陸續離去。遊行過後，警方於隧道及公路轉車站等進行截查，包括紅磡海底隧道及大欖隧道，大批防暴警員於巴士站位置戒備，防暴警員其後截查部分於巴士上落車的乘客，又上車截查乘客及途經青年，於截查後被放行。

警員於大欖隧道轉車站登巴士搜查。（‎Facebook網民MC Ming圖片）

民陣今日（1日）發起元旦遊行，由維園中央草坪前往遮打道行人專用區，於下午4時許爆發警民衝突，灣仔軒尼詩道的滙豐銀行分行外圍板被噴漆及破壞，警員到場一度舉槍及噴胡椒噴劑，示威者以「傘陣」對峙及曾擲汽油彈，防暴警到場發射催淚彈。民陣於下午約5時半指，警方終止遊行及維園集會，並要求立即解散，疏散時限為下午6時15分，遊行人士陸續離去。

下午6時許，有網民表示於乘搭969號巴士，到大欖轉車站時，大批警員上車搜查。網上圖片所見，一名身穿反光衣的警員正於巴士上進行截查，當時車上有多名乘客。立法會議員朱凱廸於Facebook專頁指，於屯門公路轉車站同樣有大批警員查車。

被查乘客：警員要求放下標語

晚上7時許，於紅磡海底隧道收費廣場巴士站，大批防暴警員於巴士站位置戒備，有車上乘客紛紛互相提醒要小心。防暴警員其後截查部分於巴士上落車的乘客，又上車截查乘客及途經青年，於截查後被放行。立法會議員朱凱廸於Facebook專頁指，於屯門公路轉車站同樣有大批警員查車。此外，亦有大批網民表示，由銅鑼灣駛往大埔的307巴士，駛至大埔廣福邨迴旋處時亦有路障，防暴警員上車截查乘客，令車上乘客鼓譟。

其中有巴士上兩男女乘客被警截查後，要求下車搜身，乘客阿健與女友表示，他們今日參與今日民陣元旦遊行後，其後乘巴士打算前往九龍城，其間當到達紅隧巴士站時，兩人將一張寫有「我們不忘記」的標語放於窗邊，其後被警員要求下車搜身，他們指本來司機停車等候，惟警員著司機開車離開。阿健女友指當時警員要求他們「放低呢張嘢」。

有網民指在大埔廣福邨迴旋處亦設有路障，防暴警上307巴士截查乘客。 （Tai Po 大埔專頁Laiiem Chan‎圖片）

於大埔廣福巴士站，同樣有警員登上一輛307號巴士搜查。網上片段拍得當時多名防暴警員於巴士上搜查乘客袋子，其間兩名年長男女被要求下車搜查，有乘客不滿，及指要「齊上齊落」要求司機不要開車。搜查過程警員要求該兩名男女「合作啲，查完如果無嘢就歸還，有嘢就會拉你」，男子即時反駁「我犯咩法」，警員回應「例如阻差辦公」，男子斥「你可以塞舊嘢落嚟我度咪犯法囉！幾十年人係香港，未試過你地咁樣，幾十人圍我地兩個」。警員其後放行兩人回巴士，乘客們即高呼口號。