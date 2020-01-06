港鐵調景嶺站控制室裝鐵欄　客務中心加鐵網　職員形同「籠中鳥」

反修例風波持續半年，港鐵多次成為示威者針對目標，曾有示威者向港鐵站投擲汽油彈、毀壞售票機及入閘機等，部分高風險港鐵站亦已加裝鋼板、月台幕門裝上鐵幕，甚至增聘特勤隊成員包括前「啹喀兵」駐守。而港鐵調景嶺站的客務中心近日亦有「翻新」，於開放式頂部安裝鐵絲網罩住，令職員儼如「籠中鳥」。

港鐵近日在調景嶺站內加強保安措施，除了在車站控制室的玻璃窗加裝鐵絲網，位於車站中央的圓形客務中心原本通空設計，最近被加裝鐵絲網罩住頂部，相信是用於保護客務中心內的職員，以防遭受上方擲物襲擊，但設計卻令職員形同「籠中鳥」。

港鐵：部分安裝膠板

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，港鐵網絡早前遭受大規模破壞，大量車站設施受損，當中不少出入口及站內設施如客務中心等的玻璃被打碎。為安全起見，維修團隊為設施受損的玻璃進行不同的臨時復修及保護措施，包括因應受損情況及風險評估，安裝膠板或為個別開放式客務中心加高膠圍板（如調景嶺站、佐敦站、太古站及太子站）等，以加強保護。港鐵會繼續留意情況，探討不同的保護措施，保障乘客、港鐵員工及車站設施的安全。港鐵呼籲市民應顧己及人，愛護鐵路設施，不要作出影響乘客、港鐵員工及鐵路營運安全的行為。