【區議會開鑼】謝偉俊黃宏泰質疑規程拉布兩小時　楊雪盈當選主席

新一屆灣仔區議會今日下午首次舉行會議，選出正副主席，本屆灣仔區議會由民主派佔大多數，連任的楊雪盈一直被視為是主席大熱人選。惟當選舉程序開始前，建制派主席候選人黃宏泰及謝偉俊要求加插質詢主席候選人環節，又向民政事務專員提出多項規程問題，「拉布」兩個多小時後，才選出楊雪盈及麥景星成為新一屆灣仔區議會的正、副主席。

楊雪盈當選新一屆灣仔區議會主席。 (呂凝敏攝)

選舉程序開始前，謝偉俊要求民政事務專員陳天柱加插質詢主席候選人環節。(呂凝敏攝) 提出加插主席候選人發言環節 灣仔區議會首次大會在下午2時半舉行，共有13名區議員，民主派佔9位，餘下4人包括無黨派謝偉俊、黃宏泰、李碧儀及自由黨林偉文。選舉程序開始前，謝偉俊要求民政事務專員陳天柱加插質詢主席候選人環節，在旁的黃宏泰亦同意，並指灣仔區主席之位多年來均透過協商產生，今屆透過選舉產生，若不加插候選人發言及質詢環節，是黑箱作業，形容民主派「圍威喂」，反問「民主派點解咁驚俾人質詢？如果驚就返屋企煮飯湊仔啦！」陳天柱其後建議兩名主席候選人各以5分鐘發言自我簡介，楊雪盈同意安排，惟黃宏泰再次質問陳天柱以什麼根據來訂立5分鐘的時限，「點解唔係15分鐘、20分鐘？我覺得5分鐘唔夠喎！」在座有一名旁聽的女士向黃方向大叫：「Why don’t you shut up？」

謝、黃二人再提出多項規程問題，包括選票設計，陳天柱指當時發放給區議員的信件內，有說明選票格式，黃宏泰聞言即笑指，「係咩？你有我電話架，又唔提我？」其後黃拿出該信件，指選票為長方形，「好多地方可以出蠱惑」，陳天柱則指全港18區也是使用同一樣式的選票。擾攘兩個多小時，楊雪盈及黃宏泰各以5分鐘簡介政綱，經不記名投票後，楊雪盈最終以9票當選新一屆主席。

謝偉俊在民政事務專員宣佈楊雪盈當選主席後離場。 (呂凝敏攝) 為反修例運動默哀 建制派離席 會議進入選舉副主席程序，同樣屬於「灣仔起步」的麥景星是唯一副主席候選人，但謝偉俊及黃宏泰再次提出質疑，包括爭論候選人的提名時間限期，陳天柱不接納，麥景星順利當選新一屆副主席。楊雪盈當選後致辭，並就反修例運動默哀，建制派謝偉俊、李碧儀及林偉文提早離場，黃宏泰則於默哀時離席。