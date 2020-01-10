【恐怖水缸】均益大廈轉咸水沖廁揭無洗水缸　水務署派員抽水化驗

位於西營盤德輔道西的均益大廈二期，新一屆業主立案法團因應水務署要求，正進行轉用咸水沖廁工程，安排專人檢查水管期間，始揭發地下食水缸竟長達二十多年未被清洗，水缸內佈滿泥沙及污垢。今日水務署派員到均益大廈二期抽取11枝水作水質檢查。法團成員高先生指，上屆法團僅留下一本手寫數簿及一把鎖匙，其餘大廈圖則、文件均無留下。缺乏過往的紀錄，現任法團成員難以充分了解大廈情況，所有事情都要從頭開始摸索，事件才令成員知道大廈原來有地下食水缸。

今日水務署派員到均益大廈二期抽11枝水作水質檢查。 （蔡正邦攝）

水務署今派員抽取11枝水樣本 評估水質是否達標

均益大廈二期地下食水缸廿年無洗的消息嚇煞大廈居民。其實現時均益大廈二期的供水系統，主要分為直接供水及間接供水兩個部分：地下至7樓的單位是由水務署的街喉直接供水；7樓以上的住戶則透過間接式供水系統提供食用水，即水務署街喉先接駁至地下食水缸，再由地下食水缸抽上天台4個食水缸，再輸送至7樓以上的各住戶使用。

今早10時許，水務署派員到均益大廈抽取11枝水樣本作詳細化驗，以評估大廈食水是否符合標準。11枝水樣本分別為：地下食水缸1枝、街喉至地下到7樓（直接供水）1枝、天台食水缸4枝、天台食水缸至住戶單位（間接供水）4枝，以及1枝水務署街喉水作樣本對比測試。據了解，如水務署發現均益大廈二期的水樣本不達標，將會發出勸喻信，要求大廈密切跟進食水問題。

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大廈轉用咸水沖廁工程 承辦商檢查始揭發

法團成員高先生表示，揭發地下食水缸廿年無洗一事，源於大廈正進行轉用咸水沖廁的工程。高先生解釋，大廈一直以來是使用淡水沖廁，每季水費極為高昂，均由法團繳交。近期水務署要求大廈轉用咸水沖廁，法團遂聘請承辦商視察大廈水缸作評估，工程人員檢查咸水缸後，順道檢查地下食水缸，豈知一打開蓋，發現水缸底污濁，缸內佈滿泥沙及污垢，「完全唔見缸底，（泥沙）呈朱古力狀」，始發現地下食水缸未有清洗。

缸底泥沙呈朱古力狀

高先生隨即安排工人清洗地下食水缸，惟洗缸前需要關水掣，豈料水缸控制閥長期未有使用，一關即時損毀，故最後需要通知水務署閂水掣。高先生指，一般食水缸3個月清洗一次，即使有泥沙，缸底只會有薄薄一層泥沙，惟負責清潔的工人聲稱，以泥沙堆積的程度觀察，估計已累積超過十年。

上屆法團僅留一本數簿 大廈圖則、文件難尋

高先生坦言，自己也是今次才發現原來大廈有地下食水缸，過去多次清潔水缸只是清洗天台4個食水缸。經此一役，他四出聯絡一些知情人士，希望了解詳情，最終得知地下食水缸對上一次清潔應是1992或1993年，故相信可能有二十多年未曾洗缸。

高先生解釋，由於上屆法團落敗後，僅留下一本手寫數簿及鎖匙，其餘有關大廈的圖則、資料、以及法團文件均無留底，「（上屆法團）完全無handover（交接）過。」高先生坦言，接手法團至今第二年，自己初時更要辭職四個月，去了解法團如運作，「要逐件自己摸（索），要去對比」，所以許多事情都難以追查及跟進。