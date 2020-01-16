【和你宵】黃埔年宵不獲批場地　主辦：有心剝取市民社區同樂

農曆新年臨近，受近月社會事件影響多個年宵活動取消，有地區組織於各區自發舉行年宵活動。原定於本月18日至24日舉行的黃埔年宵，主辦單位小黃紙表示運輸署以公眾安全考慮為由拒絕他們借用紅磡碼頭旁的土地，亦無法獲得年宵市場所須的臨時公眾娛樂場所牌照。小黃紙稱留意到數月前在其他區曾舉辦類似活動，政府亦未有提出因安全問題而否決活動，是次年宵卻因一個空泛的理由而遭否決，批評政府有心剝取市民在社區同樂的機會。

黃埔年宵由黃埔東區區議員關家倫以及黃埔西區區議員鄺葆賢聯合舉辦。主辦單位小黃紙表示，今日收到運輸署書面通知，署方以公眾安全考慮為由拒絕他們借用紅磡碼頭旁的土地，而連日來主辦多番與民政署、運輸署、食環署等周旋，最終亦無法在原定的年宵舉行期間獲得年宵市場所須的臨時公眾娛樂場所牌照。

周末舉行賀年街站

小黃紙稱黃埔年宵原定只營運到晚上9時，又比照大型活動聘請駐場負責人、尋找保險公司承保、聯絡保安公司聘請保安、安排急救站等，可惜政府及相關部門無考慮其對確保公眾安全的努力，又指留意到數月前在其他區曾舉辦類似活動，政府亦未有提出因安全問題而否決活動，是次年宵卻因一個空泛的理由而遭否決，政府至今都沒有說明具體的考慮因素，批評政府有心剝取市民在社區同樂的機會。小黃紙稱會於周六及日會於紅磡碼頭對出空地設置賀年街站，派發賀年揮春及有小遊戲。