北區水貨客關注組團體發表報告　石湖墟走私店達486間

反修例運動開展至今逾半年，政府及商界曾多次引用數據，指香港市道受是次社會運動，及前年開始的中美貿易戰影響變差，亦有不少商舖因此結業。不過，「北區水貨客關注組」今發表《石湖墟走私店數量報告》，指今年1月上旬在上水石湖墟統計主要服務中國遊客的商舖後，發現跨境走私、代購活動依然活躍，未明顯受貿易戰及社會運動影響。

上水石湖墟一直是水貨客的重災區。 （陳康智攝） 2012年成立的「北區水貨客關注組」，多年來一直關注跨境走私、代購活動問題，並持續統計上水區內，以中國個人遊客為主要服務對象的商舖數目。關注組今日(19日)發表最新一份報告指，今年1月上旬於上水石湖墟作出有關統計後，發現不包括街市商舖的情況下，該處共有486間相關店舖，首五類分別為化妝品店、為走私活動而開設的專門店、藥房、找換店及金舖珠寶店，共佔相關店舖總數逾八成，當中數量最多的化妝品店有139間，已佔總數近三成。雖然各類別的店舖數量有輕微下跌或保持平穩的跡象，但相比起2017年6月的數據，該區化妝品店的升幅達八成。

關注組成員梁金成指，進行調查時發現，石湖墟的空置舖位，由去年6月的24間，增至今年的49間：「但結業的後多都不是和中國旅客有關的店舖，而是和民生有關的。」他又指，過去幾個月常聽到政府說旅遊業進入寒冬期，旅客少了，消費力亦變弱，但上水的情況卻像調轉了一樣，有如平行時空，「即使反修例運動爆發，上水有些店舖稱被人『裝修』過，亦有旅客說不會再來香港購物，但他們還是會來上水。」

促取消一周一行 設水貨客黑名單

針對有走水貨問題，梁金成指關注組提出八項建議，包括取消「一周一行」、為每日入境的中國旅客人數封頂、設立涵蓋中港兩地的水貨客黑名單、要求部門加強就阻街、違泊、亂拋垃圾執法、商戶加強清潔，他又指港鐵上水站現時只有兩個出口設地壆，要求其他出入口亦要加上有關設施，同時要求港鐵切實執對行李大小、重量的規定。梁又建議，服務中同旅客的商户可租空置舖位「代客泊喼」，免得水貨客的行李造成阻街問題，或將貨品包裝棄置地上。

「北區水貨客關注組」今日發表《石湖墟走私店數量報告》。（陳康智攝）

關注組曾於2016年及去年，製作標示石湖墟内與中國旅客相關的店舖地圖，梁金成指三年過去，相關店舖霸佔了區内大量舖位。他又指水貨問題纏繞北區逾十年，惟過往的區議會及政府對此問題不怎理睬，希望新一屆區議會可與地區組織合作，施壓要求政府正視及解決問題。

關注組成員梁金成（右）指，進行調查時發現，石湖墟的空置舖位，由去年6月的24間，增至今年的49間。 （陳康智攝） 北區區議會主席促食環票控水貨客 出席發表的北區區議會主席羅庭德指，要解決有關問題，可從短、中、長期方案入手，認為短期內，食環署應加強執法，票控上水站錢分貨的水貨客。羅表示，上水服務中國旅客的店舖，主要分為三個陣營，包括連鎖商店、已加入商會並需遵守商會規則的商舖，以及其他藥房、金舖，而他現時已和上水美妝商會取得聯繫，了解業界聲音。他認為，過往區議會較少將商戶聲音帶入會議，令商界、政府部門及居民聲音難以協調，希望本屆議會可以令三方有更好的溝通。 羅庭德又表示，希望以長遠規劃，減少相關店舖對居民的影響。他指，區議會即將就蓮塘口岸往上水的B7巴士線作出討論，北區連線的區議員現希望將上水的總站設置於人口較少的工業區，期望相關商店會慢慢遷往該處。他又指，北區本來已有農業、傳統小食等資源，希望區議會可就此進行品牌重塑，發展在地經濟，在產業多元的情況下，有望減低區內水貨店比例。

同區區議員袁浩倫指，水貨問題令區內商店單一化，希望能督促政府部門加強執法，又指希望參考屯門區議會針對屯門公園問題作出的行動，與政府部門前線人員落區，監督他們執法。另一區議員張浚偉亦指，擔心B7巴士線會令水貨客問題由上水蔓延至粉嶺，希望能在區議會阻止此問題。