馬鞍山橋底裝太陽能燈柱　原來同渠務署有關？

電影《國產凌凌漆》中出現的「太陽能電筒」曾引得不少人捧腹大笑，現實中也有「太陽能街燈」引起網民熱議。近日馬鞍山亞公角街天橋底下出現了一些街燈，據知，這些為「太陽能街燈」，惟部分建於如橋底等陰暗位置，令人質疑它們是否吸收到足夠陽光，還是要在旁邊多放一枝電筒才能在晚上啟動街燈。區議員透露，該些街燈由渠務署因應污水廠的工程設置，每支造價約二萬元，認為個別位置的街燈有微調的空間。

近日馬鞍山亞公角街天橋底下出現了太陽能街燈，引起網民熱議。（網上圖片）

近日有網民拍得，馬鞍山亞公角街一帶出現了一些新式街燈，只見街燈頂部除了照明位置，也有一塊較大的太陽能板。不過，其中有街燈位處天橋底位置，太陽能板幾近貼着天橋底部，其效用存疑。不少網民看到相片後，認為政府再度浪費公帑興建無用設施，也有人擔心，街燈是內設人面識別功能的「監控燈柱」。

沙田區區議員容溟舟指，因應渠務署搬遷沙田污水處理廠往岩洞的工程，該處附近原本的行人路和單車徑被封閉，徵用了現時所見的路段作臨時通道，而工程估計需要十年。以他所知，該些街燈於上周三（15日）啟用，因該處路段沒有鋪設電線和電網，渠務署在考慮可行性和安全性後，使用了這種太陽能街燈作折衷方案。

現有的沙田污水處理廠。（資料圖片／王譯揚攝）

「以我哋同渠務署了解，呢種街燈電池可以儲存用到30小時嘅電量，會根據光度感應夜晚自動著燈。」容溟舟表示，據了解每支街燈造價約為兩萬元，該款設計是首次被署方使用，在整個路段都有設置，「唔止係橋底位置先有，露天位置都有燈，不過咁啱有一兩支燈，個位置可能未夠理想。」容溟舟稱，暫時未有在晚上視察橋底街燈是否能夠啟動，但認同部分街燈的位置需要微調，他將繼續跟進事件。