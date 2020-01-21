見證愛民邨變遷　老餅店新雄雞月底結業　街坊：好食過洪瑞珍

位於何文田愛民邨的新雄雞麵包店是邨內名店，以方包、蛋糕、拿破侖馳名。近日，愛民邨地區群組怨聲載道，因新雄雞將於月底結業。 新雄雞麵包店的職員如常把條狀方包推進切割機。她們動作熟練，數十年如一日卻又不盡相同。小孩從店內挑選生日蛋糕，到長大又回來買離職的「散水餅」。新雄雞見盡愛民邨變遷。然而人情終不敵領展加租，老屋邨的「回憶」與「人情」轉眼被破成碎屑。 攝影：高仲明

愛民邨麵包店以舊式凍肉切割機切方包。（高仲明攝）

方包印證邨內變遷 屋邨老化

「霍、霍、霍」，新雄雞麵包店的職員如常把條狀方包推進切割機。每天方包從工場送抵愛民邨分店，職員遂把方包逐片切成片狀。人稱「姐姐」的職員說，切割機是凍肉舖的凍肉切割機，如今麵包店麵已不會使用這種古老機器。她記憶中曾聽說有人因而切傷手指。

「以前一日切三十六條」，任職午間店員的姐姐說。（高仲明攝）

+ 8 + 7 + 6

新雄雞的方包是店內熱賣產品，街坊均嘆方包鬆軟可口。姐姐每天需切十多條麵包，「以前一日切三十六條」，任職午間店員的姐姐說。十多年來，方包就像愛民邨的人口變化指標。姐姐說邨內人口老化，不少孩子長大後遷出愛民邨。姐姐指，「老人家食得幾多呀」，麵包銷量因而大減。

時值下午，買麵包的都是年紀稍長的街坊及外傭。（高仲明攝）

難忘街坊打風搶購麵包

新雄雞豎立愛民邨數十截，店內裝修三十年如一日，店內一桌一櫃都是歷史。姐姐笑稱，「第一日行入嚟已經係咁，依家都係咁冇變過」。店員難忘風季街坊搶購麵包。每逢颱風襲港前，邨內街坊總會搶購各款飽點作儲糧。姐姐笑說打風如打仗，「打仗咁，個個好似唔使錢」。

街坊一句「照舊」，姐姐迅速夾好麵包。不過此景亦步進歷史，「以後冇照舊啦」，姐姐說。（高仲明攝）

「以後冇照舊啦」

自新雄雞結業消息傳出後，不少老街坊大表震驚。尤其街坊購買麵包總習慣高呼「照舊」。店員縱然不捨，但仍通知每一位客人：「以後冇照舊啦」、「領展加租30%嘛」。

近年，領展旗下的愛民商場麵包店越開越多，縱然面對競爭與租金日增，但新雄雞近三年亦未有加價。「老闆娘真係好有人情味，三年冇加價，出面賣到9蚊一個包，呢度先賣5個半。」縱然離別在即，姐姐卻仍舊不忘大讚老闆。

被問到兩位職員的名字，兩名姐姐不約而同說叫「姐姐」就好。（高仲明攝）

曾伴愛民小孩成長 街坊讚好食過洪瑞珍

街坊慧欣忽然闖進店內。「點解你哋要唔做呀？」她語帶婉惜道。26歲的慧欣自小在愛民邨長大坦言對其結業大感不捨。她笑言，早前友人常稱讚台灣洪瑞珍餅店的三文治鬆軟美味，「我覺得，吓，新雄雞仲好食啦」。她指，自小吃新雄雞的麵包長大，長大後完成幼稚園實習時，「散水餅」也是在新雄雞購買。

加租消息來得突然，店外的招聘廣告仍未拆下。（高仲明攝）

「真係睇住啲細路大」，鎮守新雄雞十多年的姐姐說。店內職員本身亦為愛民邨街坊，姐姐指當初任職新雄雞，貪其離家不遠，方便她照顧小孩。十多年後，孩子均已投身職場，如今鎮守新雄雞只為打發時間。因此，當家人獲悉新雄雞結業在即，都勸她先休息一會，甚或退休。

新雄雞將於本月31日結業，扣除大年初一至初三的休市，營業時間只剩七日。「你唔捨得但冇辦法，加租嘛。」姐姐一邊嘆息，一邊把方包屑投進垃圾袋。