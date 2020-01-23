【武漢肺炎】前區議員辦新春內地團　淘大老街坊憂心：避免返內地

武漢肺炎肆虐，疫情持續擴散，今早10時武漢已經「封城」，各地雖已加強防疫措施，但人心始終未安定。九龍灣淘大花園——十七年前乃沙士重災區，近日有前區議員舉辦內地新春團，目的地為台山、東莞、佛山、順德、深圳。有居民擔心旅客回港後或會影響其居民健康，在網上要求取消旅行團。有經歷過沙士一役的淘大老街坊直言，政府高官理應聽取民意，先封閉高鐵站，再呼籲市民戴口罩，亦有街坊指會盡量避免到大陸及人多的地方，以免感染武漢肺炎。

九龍灣近日有前區議員舉辦內地新春團，目的地為台山、東莞、佛山、順德、深圳。有居民擔心旅客回港後或會影響其居民健康，在網上要求取消旅行團。 （網上圖片）

前區議員辦內地團如期出發 有口罩、洗水液供團友使用

舉辦內地旅行團的是前淘大區議員葉興國，記者今日前往葉興國位於淘大花園第三期地下的辦公室，惟辦公室大門已經用鐵鏈緊緊鎖上。大門上的內地團宣傳海報亦已移除，記者隨後致電葉興國的辦公室聯絡電話，卻發現留言信箱都已經爆滿，無發接受新留言。其後記者佯裝報名參加的旅客，向協辦的旅行社查詢旅行團是否如期出發，旅行社職員指酒店、旅遊巴訂金早已交付，行程將會如期進行，但屆時會安排口罩、洗水液供團友使用。

網民憂內地團或帶病毒返港 促取消行程

但「淘大關注組」專頁指，春運開始，高鐵、旅遊巴、機場變成病毒傳播途徑，勸籲居民要留意家人新春內地探親、旅行團回港後的情況。「淘大關注組」亦憂慮內地團旅客或會帶病毒返港，要求旅客回港後自我隔離，以免波及淘大居民，呼籲街坊出入要消毒雙手、戴上口罩，以控制病毒散播機會。

淘大花園工人頻清潔

記者今早在淘大逗留約一個多小時，現場觀察所見，商場及住宅大廈出入的居民不足一半人有配戴口罩，就連大廈保安、清潔工人都沒戴口罩。不過清潔工人卻頻頻抹大堂玻璃門、扶手、信箱及電梯按扭等，似乎已加密清潔。

林先生指，居民防疫意識有所提高，不少人已經戴上口罩，他稱自己只是落樓買些東西，所以沒有戴口罩。 （鄧栢良攝） 減少到內地、人流多地方 以免感染武漢肺炎 其後記者在E座採訪居民，一名年約六旬的林先生表示，現時大廈清潔工人每兩小時會抹一次電梯的按鈕及清潔地下。他認為大廈居民防疫意識有所提高，不少人已經戴上口罩，他的太太近日亦用1比99的漂白水清潔寓所，「一日抹兩次地」。林先生坦言，新年期間會考慮減少去內地及人流多的地方，以免感染武漢肺炎。 E座居民憶隔離營經歷：「初初去好亂，去到乜都無」 居於E座的林先生，十七年前經歷過沙士一役，想不到事隔多年，武漢肺炎又殺到本港。入住過隔離營的林先生直言：「心理會緊張啲。」近日政府已重啟麥理浩夫人度假村作隔離營，林先生無奈道：「我都話又嚟......但政府咁樣（做）係好啲。」他憶述當年入隔離營時情況混亂，「初初去好亂，去到乜都無，第二三日慈善機構先夠（物資）。」

九龍灣淘大花園E座是2003年沙士重災區。 （鄧栢良攝）

居民指近日防疫意識有所提高

另一名淘大花園居民李太指，屋苑居民的防疫意識近日提高，「尋日大多數人都未戴口罩，今日已經戴咗。」李太表示，月初屋苑防疫措施仍未提升，近兩三日已開始勤加清潔。她坦言：「酒精消毒機一直都有，無事就無用，當無事啲人就鬆懈咗。」她指屋苑管理員同清潔工人都未有戴口罩。

憶03年淘大淪為「死城」

當年李太亦在淘大花園經歷，「當年E座發現有事，（我）即刻走咗，當年你唔走，返工同事都驚咗你。」李太形容，當年淘大花園「好恐怖」，長期有架白車同警車在樓下戒備，「四五點人影都無隻喺下面」，儼如一座死城。

淘大居民斥高官表現令人不滿 首要封高鐵站

比較03年及現時香港的防疫措施，李太直言「完全係退步。」她認為政府首要先封高鐵站，再要求旅客填寫健康申報表。她直斥高官表現令人毫不滿意，「高官自己都唔戴口罩出嚟，陳肇始咁樣你都驚啦，你都唔夠擔叫人戴口罩。」在旁的李先生指：「當年起碼都會聽吓民意，民間有個鄭大班監察吓政府，而家（政府）完全唔聽民意。」他無奈道：「香港人要自求多福。」