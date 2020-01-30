【武漢肺炎】五金行預200盒N95供醫護　市民轉戰搶購「豬嘴」濾綿

新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續，全城口罩難求。有五金行今日預備200盒N95醫療用口罩，供醫護人員購買，店舖經理解釋，由於醫護人員站在最前線，「無得揀，一定要做嘢」，盼市民諒解。經理又指，在口罩供應短缺下，市民開始向工業用防毒口罩，俗稱「豬嘴」埋手，每日出售逾千包濾綿，慨嘆「根本所有保護裝備都好缺」。有市民專程到場購買濾綿，聲言會戴「豬嘴」出街，將僅存的口罩留給家人使用。

位於尖沙咀的店舖「五金街 地盤佬江湖」今日在facebook公布，一批極少量的3M N95（1860/1870）醫用口罩到貨，鑑於收到不少醫護求助，口罩將只限醫護及救護人員購買。購買人士須親自帶同職員證或委任證到門市實名登記購買，口罩不設任何形式留貨，只限門市售賣，每人只限買一盒。

「五金街 地盤佬江湖」公布，預留一批N95口罩供醫護人員購買。

店舖經理：有信心下周有貨

中午時分，「五金街」店外有40多人排隊，市民不斷掃貨下，連收銀機系統一度壞機。經理葉先生表示，今日約有200多盒N95供應，由於過去數天收到不少診所、醫生、顧問醫生、護士及健康中心急緊要貨，經衡量後決定，將今日到貨的N95口罩只限醫護人員購買，「老實講，市民可以唔出街，但醫護無得揀，一定要做嘢」，但強調有信心下周返貨，供應普羅大眾，「至於邊日，返幾多，就答唔實，但有信心一定有」。

葉續指，市民搶購口罩情況相當誇張，以3M N95口罩為例，本月初仍有不少存貨，臨近農曆新年市民開始掃貨，「年三十嗰日，返咗百幾盒，半晝賣晒」，即使新年期間不開舖，網上訂單持續上升。

有市民購買防護衣

至於一般外科口罩何時返貨？葉坦言，全港外科口罩供應量十分緊絀，即使有貨到港，供應商都會優先分配給醫管局及各大醫院，雖然他得悉有途徑取貨，惟貨源來歷不明，亦非大牌子，還要食炒價，「外科口罩我哋真係愛莫能助，無期望會入到貨，寧願唔賣，都唔想賣得唔安心」。

在一「罩」難求下，葉稱不少市民開始轉購「豬嘴」及濾綿，「過年前存貨2,000包，日前一開舖賣晒，今朝先返貨，都已經賣咗1,000包」，甚至有市民連防護衣都不放過，百多件存貨迅速售罄，慨嘆「根本所有保護裝備都好缺」。

三行工人：自己戴「豬嘴」 口罩留家人

任職三行工人的梁先生認同，應預留口罩供醫護人員購買，「始終佢哋係最前線，有需要」，梁先生則購入多個濾綿，表示會將口罩留給家人，自己戴「豬嘴」，埋言擔心出街會被警員截查，但相信出示工人證件應該會獲放行。