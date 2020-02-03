淘大管理不透明　限業主旁聽會議　關注組盼居民多參與業委會選舉

香港樓價高企，你好不容易耗資購買一個單位，終於成為業主，以為可以安寢無憂，但屋苑管理費幾乎年年增加，差點冠絕同區屋苑，你又難以得知管理費上漲的理由，就連業委會會議都無法旁聽。你會想什麼？淘大花園的業主同樣面對類似問題，部份人近月組成「淘大關注組」，關心屋苑的管理，發現管理公司及業委會的問題多多，決策不透明，即使要求旁聽業委會會議亦被拒絕，做法值得商榷。適逢今年淘大花園業委會換屆，關注組期望居民積極參與，推動改善屋苑管理。

淘大花園部份業主近月組織「淘大關注組」，關心屋苑的管理。 （鄧栢良攝）

「淘大關注組」的專頁在去年10月底設立，至今已有三千多人follow。關注組期望淘大居民能夠多關心淘大事務，故設立了facebook、WhatsApp及telegram等多個溝通渠道，供居民交流區內資訊，部份通訊群組已有過千人加入；關注組早前又舉辦過大食會，冀加強居民的凝聚力。

組織成立後，關心的議題甚多，包括屋苑保安、清潔問題、管理費加幅等，成員更不時製作精美的文宣圖片，讓居民更容易了解屋苑事務。去年反修例運動在18區遍地開花，警察不時進入私人屋苑執法及施發催淚彈，有居民不滿管理公司及業委會未有妥善應對，期望可以制定保安安排及加強清理催淚彈殘留物，關注組亦積極向管理公司反映。

屋苑管理不透明 業主被拒旁聽業委會會議

「淘大關注組」發言人陳先生認為，管理公司及業委會無法應對突發事件只是其中一個問題，屋苑管理不透明、拒絕業主參與才是問題的根源。陳先生指，9月事件發生後，關注組已多次向管理公司及業委會表達居民意見，並要求列席旁聽業委會常務會議，惟遭到拒絕。

多番周旋 管理公司終「有限度」開放旁聽

作為業主竟無法參與屋苑管理的會議，陳先生認為極不合理，於是繼續與管理公司周旋，經多番商討，管理公司終肯「有限度」開放旁聽，允許每一期派五名業主旁聽，有意旁聽的業主須於會議舉行前至少48小時報名，人數如超出上限，則以抽籤形式決定。

原本封閉的制度，終於露出一個缺口。陳先生表示，這絕不是關注組「成功爭取」的功勞，而是業主們共同努力申訴的成果，才能將不合理的規則消除。

封閉制度打開缺口 關注組可獲取資訊

根據旁聽規則，旁聽業主無發言權，如妨礙會議進行，更有機會被主席勒令離場。得來不易的旁聽資格，令關注組獲取更多屋苑的資訊。由於「淘大關注組」關心的議題甚多，旁聽得來的資料，有效推動改善淘大的生活環境。

淘大花園 （鄧栢良攝）

管理費幾乎年年加 質疑業委會監察不力

關注組專頁曾對比同區多個屋苑的管理費，發現淘大花園的居民設施比其他屋苑少，但管理費幾乎年年上升。陳先生表示，管理費不合理地增加，或與業委會監察不力有關。他舉例說，今年屋苑清潔公司將會續約，但未經討論前，業委會已得出預算加幅將達9%的結果，他質疑業委會未盡力監察支出是否合理。

盼屋苑管理做到公平、公開、公正

每當他向相關人士查詢屋苑管理的決策理由，總是得到「約定俗成，行之有效」的回覆，令人莫名其妙。陳先生直言，若非關注組爭取旁聽業委會議的資格，其他業主無法得知屋苑管理的內情。他續指，業委會的責任是監察屋苑管理事務，做到公平公開公正，而非充當橡皮圖章，「（現時）管理費入面嘅監察唔夠公開透明，無做好足夠嘅投標項目嘅諮詢，就用授權票去通過。」

你想改變呢個制度，就要入呢個制度……嗰件事如果係合理，就要俾多啲人知，而唔係當想問嘅（人）係搞事。 淘大關注組發言人陳先生

「淘大關注組」發言人陳先生盼屋苑管理做到公平、公開、公正。 （鄧栢良攝）

關注組成員熟讀公契 冀更多專業人士加入

陳先生認為，改善屋苑管理的方法，首要增加透明度，以及鼓勵業主參與討論。「你想改變呢個制度，就要入呢個制度」，他鼓勵業主多關心屋苑事務，出選業委，「嗰件事如果係合理，就俾多啲人知，而唔係當想問嘅（人）係搞事。」

陳先生直言，關注組不少成員已熟讀公契，會對比公契上的條文與現時做法有何不同，監察管理公司和業委會的做法是否合理。另外，關注組正組織其他專業人士，如律師、核數師、升降機專才等，推動其他屋苑議題。

淘大花園業委會今年換屆，第1期G座早前選舉出現糾紛，導致流會。 （淘大關注組圖片）

業委會今年換屆 「淘大關注組」呼籲業主多參與

淘大花園共四期19座，適逢今年業委會換屆，1月起已陸續進行改選。「淘大關注組」的出現促使不少業主關心屋苑事務，現時1期A至F座已完成改選，陳先生出選E座業委並於1月10日的選舉中勝出。他坦言，觀察近期多個業委選舉，確實多了業主親身到場了解候選人發言，證明關注組的宣傳有一定效果。

G座業委選舉問題多多 終流會收場

然而，業委會選舉並非一帆風順。1期G座的業委選舉便出現糾紛。選舉當日有業主發現有空白授權票簽名任人填、又有冒認授權票出現。投票中途，有一名長者與操內地口音的業主手持40戶共809業權份數到場投票。在場業主對此舉嘩然，並質疑授權票的真確性，更有業主報警求助，最終管理公司宣布業委會議流會，管理員搬走票箱。

陳先生指，管理公司尚未公布1期G座流會的後續安排，但相信新年假期後會宣布1期G座，第2期、3期及4期各座業委選舉的日期，他期望更多業主屆時可親身投票選業委，了解更多屋苑事務。