【武漢肺炎】大埔泰國佛堂派5000口罩　負責人籲市民勿大量囤積

武漢肺炎疫情仍未受控，雖然農曆新年過後，市面口罩供應依然緊張，但仍有不少有心人士捐出口罩，助港人渡過難關。大埔一間泰國佛堂宣布，今午將向市民派發5000個口罩，負責人指，佛堂仍正努力「撲貨」，呼籲市民勿大量囤積口罩，把物資留給有需要人士。

記者約12時半到場視察，派發口罩的地點已出現逾300米人龍。（蔡正邦攝）

需出示香港身份證

位於大埔的泰國佛堂「香港代表Ruseitommy」今日宣布，已準備一千份、每份五個的口罩，向市民派發。佛堂將於下午一時向市民派籌，二時開始派發口罩，領取的市民需出示香港身份證，以證港人身份，長者可優先領取，令人限取一份。

佛堂秘書Vikki表示，早在上月疫情出現、市面口罩價格上升時，已向佛堂師傅了解，有否方法可以找到渠道，訂購口罩到港，派發予香港市民：「上個月訂購後，已準備各市民派發，但運輸要等到農曆新年後，貨物才抵港。」本身從事代購的她指，見到有人炒賣口罩感到很不開心，幸好佛堂有不少善心人士，故提出派口罩建議後，善眾都一呼百應幫忙。

雖然近日全球都出現口罩荒，不少市民都無法從海外訂購口罩，但Vikki指佛堂現時正和廠方溝通，又密切了解台灣何時解禁出口口罩，希望可為香港人覓得貨源之餘，亦會有更多有心人可以效法佛堂的做法。她又呼籲市民，勿大量囤積口罩：「家中有夠用一個月的量就好了，把口罩留給有需要的人。」

現逾300米人龍

記者約12時半到場視察，派發口罩的地點已出現逾300米人龍。負責派發的佛堂人員指，師傅見肺炎症情蔓延，亦有賣口罩的人發國難財，決定派發口罩，同時向市民派平安繩，望解市民的燃眉之急，造福人群：「公公婆婆不用搶，剛好今日天氣回暖，他們不用排得那麼辛苦。」佛堂師傅Tommy指，口罩為香港的徒弟們夾錢，並由身在泰國的師傅於當地購買，直言其師傅當時亦要「周圍撲」，而現時更是難以覓得貨源。

持長者卡可優先領取

佛堂約一時開始派籌，持長者卡的市民領籌後，可以毋須等候，優先領取口罩，而其他人士須待至二時，方可領取。有排在隊頭較前位置的市民指，自己早上約11時己到場輪候籌號，排了將近2小時。

89歲的陳婆婆領口罩後表示，家中現時只剩兩個口罩，過去數天曾外出購買，均無功而回：「太早排隊，幾十歲人如何去？」面對市面上有人炒賣口罩，她直指現時年紀大，沒有工作，只靠生果金過活，「哪有資格買？」陳婆婆認為，現時政府已「顧唔到咁多」，唯有盡少外出，並慳住用口罩，一日只用一個。另一位同是89歲的黃婆婆指，早前並無外出搶購口罩，不夠用時會問子女拿，而家中現時剩兩、三個口罩，只夠用幾日，故成功領取口罩感到開心。