【生態災難】市民河背水塘放生田雞黃鱔　專家促立法規管放生行為

一些宗教團體和善信定期都會舉行放生活動，不過胡亂「放生」，隨時令動物枉死變「殺生」。日前有市民行經元朗河背水塘時，發現有人將一袋袋的黃鱔、田雞及水魚等倒進水塘內「放生」，惟動物落到水塘全都「反肚」，令人擔心在武漢肺炎的疫情之下會再散播病毒。專家表示，如動物大量死去，有機會在分解過程之中滋生細菌，將不同的病菌帶入水塘中，認為政府應該立法規管放生行為，防止不適當的外來物種被放生。

日前網民Sam Ho在「新手假日行山群組」發帖，指2月7日行經河背水塘時，見到有人違例放生。他向記者表示，當天下午約2時半經過該處，見到一名男子駕車將一個個發泡膠箱運到現場，從箱中取出一袋袋生物，並將牠們倒入水塘，當中包括了水魚、黃鱔和田雞。從相中可見，大量的田雞落入水塘後均見「反肚」，似已奄奄一息。

直擊網民指有漁護署職員到場了解事件

根據水務署資料，在水塘「放生」違反《水務設施條例》第30條，一經循簡易程序定罪，可處第五級罰款（最高為港幣五萬元）及監禁兩年。Sam指，當時有途人經過與該名男子爭執，亦有職員從漁護署車輛走下了解事件，據知職員曾致電通知上司，但半小時後仍沒有行動，最後不了了之；而該名男子曾自稱是甲龍村原居民，一年均會到上址幾次進行放生。而事件引起一眾山友擔心，動物死屍會否帶來其他疫症。

生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊指，胡亂放生對生態方面有很大影響。她指出，雖然田雞、水魚、黃鱔都是淡水生物，但牠們多由市場購入，在運輸的過程中很可能會受傷或者生病，基本上不適合於水塘放生，而且平日食用的田雞大部分不是原生的虎皮蛙，假如將之放生，有機會在本地生態中引入外來物種。

專家憂影響水塘生態平衡

張補充指，「首先如果佢哋唔適應本地生態，可能會即刻就死；如果冇即刻死，喺水塘中佢哋可能同本地物種發生競爭，影響水塘嘅生態平衡。」張瑪珊表示，如果動物不能適應水塘環境而死去，屍體會腐爛影響水質，亦分解成養分，刺激藻類生長甚至爆發，之後影響水塘的含氧量並殺死其他水中生物。此外，如動物大量死去，牠們有機會在分解過程之中滋生細菌，讓生活中於水塘中的魚類染病；而一些本來已經染病的動物，將牠們「放生」便有機會將不同嘅病菌帶入水塘中，使當中的動物染病。

張認為，長遠而言，政府應該立法規管放生行為，需有效地監控用以放生的物種，從而防止不適當的外來物種被人放生，以及有人因為放生而濫捕瀕危的物種。