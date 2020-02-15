【武漢肺炎】裝修平台免費為Y2型屋苑檢查排氣管　收800住戶申請

青衣長康邨康美樓早前疑因排氣管傳播病毒，同座A07室兩單位的住戶亦確診新型冠狀肺炎，及後多名專家澄清事件非淘大翻版，籲Y2型屋苑住戶毋須恐慌，惟不少市民仍人心惶惶。有裝修平台近日推出向全港16個Y2型屋苑住戶免費提供檢查服務，負責人指服務推出後至今已收到約800個住戶申請。

青衣長康邨康美樓早前疑因排氣管傳播病毒，同座A07室兩單位的住戶確診新型冠狀病毒引發的武漢肺炎。（資料圖片）

裝修平台「裝修佬」負責人指，自從康美樓事件一出，收到不少住戶要求上門檢查排氣喉。他又指，眼見除長康邨外，政府還未有宣布為Y2屋苑進行檢查，加上市民對於渠道及排氣管並不掌握，故決定自行招募一眾裝修師傅，為其餘全港16座Y2型屋苑提供上門服務，如豐盛苑、博康邨及富善邨等，每個屋苑名額300個，如發現單位內的U型隔水器及排氣管有漏氣情況，便會免費為其維修。

負責人表示，現時每條邨大約收到50個申請，明天（16日）將為上水天平邨提供首次服務。「我們推出服務的時間比較急促，但天平邨我們已收到100個申請。」負責人表示，知道許多長者未必懂得上網，故曾與天平邨的當區區議員聯絡，由對方負責通知邨內長者。

一眾裝修師傅，為其餘全港16座Y2型屋苑提供上門檢查維修服務，圖為寶林邨。（資料圖片）

負責人又指，得悉指邨內有長者用石屎把排氣管封住，情況令人憂慮，「檢查的服務成本原為500元左右，但鑑於得悉屋邨居民多為獨居長者及基層家庭，因此決定免費提供服務。」

早前曾有不少人擔心Y2型屋苑成播毒溫床，惟已有專家澄清，康美樓事件是排氣管漏氣所引致，與Y2型屋苑無關。「裝修佬」負責人補充，如政府不抗拒有私人公司幫忙上門檢查渠道，或許會將服務擴展至其餘屋苑，為市民免費檢查氣喉。