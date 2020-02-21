武漢肺炎│的士司機確診惹憂慮　司機嘆：市道差乘客沒戴口罩照載

本港昨（20日）首現的士司機確診新型冠狀病毒（武漢肺炎），58歲司機發燒兩周仍駕駛車牌 JW9897之的士巿區開工戴客，衛生署正尋找曾乘坐該的士的乘客。 有的士司機表示事件發生後「有少少擔心」，因的士司機每日要接觸不同乘客，大家在車程中共處狹窄車廂，又因巿道差而不能揀客，就算乘客沒戴口罩都會照載，令的士司機成為疫情下高風險行業，批評政府早前發布的300億抗疫基金未顧及的士行業，「的士司機是被遺忘的一群」。

生意差 乘客沒戴口罩照載

的士司機Hugo表示，知道有的士司機確診後「有少少擔心，因為每日都要接待不同客人。」但他又表示，最近市道較之前差，生意額下跌了接近七成，「所以基本上只要有人截車，就會載，就算見到有人冇戴口罩都照載，因為市道真係好慘情」。他指自己會盡量避免前往醫院，但由於他駕的是輪椅的士，很難避免不去醫院。

問到如何保障自己不受感染，Hugo表示現時駕車一定會配戴口罩，亦會開窗讓空氣流通，並且每天至少會用1：99的漂白水消毒的士3次，分別為開工、吃飯及收工的時候，「始終冇辦法做到每一程車都消毒，唯有自己小心啲，多啲洗手」。另外，他亦在車上放置備用口罩，讓沒有配戴口罩的乘客取用。

的士載客期間與乘客共處車廂，任何一方如染病，均有機會散播病毒，有的士司機形容是高危機業。（資料圖片）

政府資助一元石油氣費 「作用不大」

早前政府公布300億元的防疫基金，當中把去年財政司司長公布的燃料補貼由6個月延長至12個月，即石油氣的士司機每公升液化石油氣可獲1元的折扣。Hugo批評措施作用不大，「我寧願畀多啲石油氣錢，咁證明我仲有生意做，現在市道真係好差。覺得政府計漏咗的士業界，我哋係被遺忘嘅一群」。

有的士業界人士認為政府對業界的資助不足，認為與其每公升石油氣減1元、政策持續1年，不如畀讓司機免費入氣3個月。（資料圖片）

的士工會：打擊比沙士更嚴重

汽車交通運輸業總工會的士司機分會副主任勞士正指，疫情蔓延，的士司機是高危職業，每天要接載不同的乘客，尤其要接載乘客前往醫院，「好高危，但現在生意淡薄，如果連醫院都唔車，仲邊有生意做？」。他指現時的兩至三成的的士沒有人開，生意額下跌一半以上，「打擊比沙士時更嚴重，因為學生不上學，公務員等好多打工仔又在家工作，又冇遊客」。

勞士正認為政府對的士業界的資助不足，認為與其每公升石油氣減1元、政策持續1年，「不如畀我哋免費入氣3個月，所資助的金額相若。但免費入氣3個月先係即時政策，喺最困難的時間幫到業界」。

確診新型冠脛狀病毒肺炎之的士司機，本月19日因暈倒被送到北區醫院留醫。（資料圖片）

衛生署設熱線 尋曾乘坐確診司機的之士乘客

衛生署昨日公布一名58歲市區的士司機確診新冠狀病毒肺炎，是本港第68宗個案，他自本月8日起出現發燒和咳嗽，其間仍有開工載客，最後開工日期為2月16日，車牌是JW9897。衞生防護中心指該男病人無記錄曾載過甚麼乘客。但記得於年初一、二（1月24日及25日）曾到深圳灣及港珠澳大橋接載過乘客，當時不覺得有人染病。該男病人於本月18日曾到北區醫院求醫，昨日因暈倒而入院治療，其後確診。

衛生署呼籲於曾於1月25日至2月16日期間曾乘搭該的士的乘客，可致電衞生防護中心熱線：2125 1122。