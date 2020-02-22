【武漢肺炎】兒童事務委員會派一萬個口罩　十個非政府組織受惠

新型冠狀病毒肆虐，市民紛紛搶購防疫物品，兒童口罩也是一罩難求。兒童事務委員會非官方委員於周六（22日）到訪旺角、大角咀和深水埗，向十個非政府組織派發合共一萬個口罩，以支援基層兒童抗疫。

受惠機構包括香港赫特穆諾博瓦伊斯蘭理事會。 （兒童事務委員會提供圖片）

兒童事務委員會非官方委員早前自資購入一萬個兒童口罩，包括4,000個適合3至6歲及6,000個適合5至12歲的外科口罩。

十多名非官方委員於周六（22日）前往旺角、大角咀及深水埗，把口罩送到不同的非政府組織，包括香港聖公會麥理浩夫人中心、寶血兒童村、鮮魚行學校、香港保護兒童會、關注學童發展權利聯席、香港基督教服務處、錫克廟、香港赫特穆諾博瓦伊斯蘭理事會、循道衛理觀塘社會服務處，以及香港社區組織協會。

盼喚起大眾對基層兒童關注

兒童事務委員會非官方委員、香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強醫生表示，基層家庭和有特殊需要的兒童由於居住環境擠迫、生活空間狹小，身體健康較差，是較容易受感染的一群，「面對今次疫情，這班高危兒童正正就是最缺乏保護和被關注的一群。」他期望通過今次捐贈口罩，喚起大眾對基層兒童缺乏口罩和防疫衛生保護的關注。

另一非官方委員、有特别需要兒童事務工作小組召集人馬夏邐則表示，「少數族裔群組在香港持續增長，每四個就有一個活在貧窮，家長未必有足夠資源為兒童購買口罩。」期望透過向兩個針對少數族裔兒童的機構贈送口罩，提醒社會對他們的重視。

他們會再於周日（23日）上午前往灣仔錫克廟派發兒童口罩。