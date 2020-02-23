【武漢肺炎】KPM九龍半島醫學中心派口罩　長者免費　大排長龍

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，全港多區出現「一罩難求」的情況，坊間相繼有有心人士向市民派發口罩助解燃眉之急。位於尖沙咀的KPM 九龍半島醫學中心亦在網上表示，今天（23日）會向長者派發一萬個口罩，名額共1,000個，呼籲有意領取的人士可攜同長者卡正本到場，中心於下午1時半開始派籌。長者聞訊湧至，因為人數聚多，中心最後提早45分鐘派籌。

KPM九龍半島醫學中心派口罩，憑長者卡免費取，中心外大排長龍。（KPM九龍半島醫學中心fb圖片）

KPM九龍半島醫學中心日前於其Facebook專頁發帖，表示將有一萬個免費外科口罩贈予長者，並於今天1時半開始派籌、2時開始領取。據該中心指，派發的口罩有三層防護設計，BFE病毒微塵過濾亦達99%，而每位長者限取10個，名額共1000位，領取時長者或代領的親友需出示長者咭正本，中心不接受相片或影印本，並且每人只限取一次。中心其後指，現時該處已有大量人潮，因此已提早派籌。



領取地點 : KPM九龍半島醫學中心正門入口 (香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店商場正門)

派籌日期及時間 : 2020年2月23日 (星期日) 下午1時30分

領取日期及時間 : 2020年2月23日 (星期日) 下午2時