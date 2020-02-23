【武漢肺炎】荃灣區議員辦「荃城防炎」　19選區同派防炎包

新型冠狀病毒肺炎疫情在香港持續擴散，早前荃灣區議會通過撥款約100萬元購買口罩等防疫用品。今天（23日）荃灣區有19個選區的區議員聯同明愛荃灣社區中心，宣佈一同舉行「荃城防炎」計劃，於下午3時向市民派發共2.4萬個抗疫防炎包。根據各區議員的海報及資料，居民需帶同住址證明到場，惟住戶證一概不被接受。

由荃灣區議會發起及贊助、明愛荃灣社區中心統籌的抗疫防炎包，今天下午由區議員負責在區內不同地點向街坊派發。根據馬灣選區區議員譚凱邦提供的資料，防炎包內有成人口罩十個、酒精搓手液一支（30ml）、濕紙巾一包，以及防疫資訊單張。據了解，每位區議員各分得約760份防炎包，並以先到先得形式派發，居民只要帶同住址證明到場就能領取。不過，今次一眾區議員統一只接受水電費單、銀行月結單、管理費單、投票通知卡等的地址證明，並不接受以住戶證進行登記。

下午3時，記者曾到屬祈德尊選區的荃灣廣場對出空地視察，只見該處列起數百米長的人龍，隊尾至圓墩圍，而排隊人士以長者居多，秩序大致良好，並未見到有人鼓譟。惟到了下午約3時30分，已有職員舉出「所有籌號已經派發完畢」的牌，呼籲街坊毋須再排隊。