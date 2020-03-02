【珍寶海鮮舫】憶高層建更亭　30年珍寶碼頭保安：以前有人情味啲

說到珍寶海鮮舫，不少人都會想起電影《食神》中，船內古典又華麗的中式裝潢；多年來接載遊人經街渡上船的珍寶碼頭，也一同見證着這個世界聞名的地標、數十年來的風光歷史。 在碼頭任職夜更保安的曾伯，30年來見着船隻來回無數次接載遊人前往畫舫。這天珍寶海鮮舫宣佈要暫時停業，曾伯在傍晚時分重回舊地，乘着碼頭和畫舫華燈初上之際，說起珍寶海鮮舫昔日是如何繁華興旺。

開業逾40年的珍寶海鮮舫，是位於黃竹坑的著名地標，繼數月前傳出解僱過半數員工後，今日（2日）更傳出結業消息。今年82歲的曾伯，在珍寶碼頭擔任夜更保安30年，每晚由11時工作至早上7時，看過無數遊人上船下船，過盡千帆，他形容以往的工作再也平常不過，「多數係巡吓行吓，有啲人飲完酒會喺碼頭嘈，其餘都冇咩大事。夜晚會休息瞓吓覺，跟住食吓宵夜，冇咩特別嘅。」

工作30年 船上千元炒飯從沒嚐過

「以前真係好旺，喺碼頭好多人排隊上船，過到去（海鮮舫）仲要坐喺樓梯等位，試過呢度（碼頭位置）都要擺埋枱凳做餐廳招呼人！」曾伯指，過往海鮮舫上廚師、侍應等等，有至少300名員工，經過碼頭時他都會打招呼，即使「唔識名都認得樣」。他平日亦非只留在碼頭，除了上下班均需到船上打卡，也會到船上與其他人一同吃宵夜，「通常都係炒粉麵飯多，每人都可以拎一份。」不過曾伯指，海鮮舫上有一道售逾千元的炒飯，他就從來沒有機會嚐到。

難忘英女皇及成龍上船

自1976年開業以來，不少電影曾在海鮮舫內取景，亦有不少名人曾經到訪，曾伯印象最深的，是英女皇與丈夫來到珍寶碼頭上船一刻，「當年真係好熱鬧，有好多人，仲有深圳嚟嘅歌舞團表演跳舞」。他亦見過影星成龍到船上拍戲。現時所見，珍寶碼頭有三個通道，曾伯指，原來當年共有三艘畫舫：「太白海鮮舫」、「海角皇宮」和「珍寶海鮮舫」，「以前三個位係分別去三架唔同船，之後『皇宮』畀人拎咗去做賭船，『太白』又停用，得返『珍寶』。」提到剩下的海鮮舫很大可能都要結業，曾伯亦甚感唏噓。

開業前曾發生34死大火 「神主牌」放艙內供奉

曾伯表示，對「珍寶」印象最深的，是其內部如皇宮式的裝修，除了有「龍椅」，也有龍鳳大禮堂。而當年船上四樓原來曾設酒吧，二樓是則較高級的「茶皇廳」，至於船艙內，原來亦有乾坤。據曾伯指，珍寶海鮮舫開幕前，曾發生有數十人喪生的大火，而當時的老闆將死者的「神主牌」放在船艙內供奉，並由一名90多歲的船上保安照顧打理。

翻查報道，1971年10月30日，當時珍寶海鮮舫正在裝修，準備一個月後營業，但工人在燒焊時，產生的火花燒到很多裝修用的易燃物品，如塑膠料、木板及油漆等，大火迅速蔓延至整艘船，原有裝修全被焚毀。當時亞洲最大型的滅火輪葛量洪號亦有協助滅火，是次四級火造成34死42傷，珍寶海鮮舫在重建五年後才正式開業。

「賭王」掌權年代較有人情味

「以前真係有人情味啲。」曾伯憶述，當年集團的一名女高層前來珍寶碼頭，見到他當值時主動關心「你凍唔凍呀？」當時碼頭雖有上蓋，但十分通風，其後女高層更著人替他在樹邊位置搭建了一個小型更亭。他認為，過往「賭王」掌權的年代，對一班老員工十分照顧，到傳了給兒子後，在商言商之下上市公司難免「只睇盤數」。曾伯在早年已被解約，要以散工形式在碼頭工作，去年10月則被解僱，他指很多員工都與他一樣年事已高，認為現時高層對他們「冇乜感情」，但對於海鮮舫或要結業，他亦是十分不捨。

區議員：關心員工權益及船隻保育問題

南區區議員徐遠華指，珍寶海鮮舫是著名的遊客景點，過往亦有不少本地街坊光顧，惟近年所見，海鮮舫改為專攻內地團和外地遊客，而在疫情之下，曾經座無虛席的店舖，現時最多只有約十數名客人；他在日前得知後，今天終聯絡到集團代表，對方雖表示是「暫停營業」，但亦指已處理好員工的強積金問題，似乎並非暫時性質。徐表示，對海鮮舫上員工的權益十分關心，亦會繼續與區議會和政府跟進如海鮮舫結業之後，船隻應該如何保育的議題。