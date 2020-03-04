【救救狗狗】被困天台關節變腫　逾6呎高大狗「鬼佬」遭棄養

近日網上有人為一隻大型大丹犬「鬼佬」尋求領養，代為收養鬼佬的狗義工Gloria指，鬼佬由前主人從內地繁殖商買回港後，其後困在位於屯門區住宅的天台一段時間，前腿關節長期受壓變腫。但Gloria指鬼佬性格溫馴亦親人，望能盡快為牠尋求下一個家，亦呼籲主人切勿棄養寵物。

狗義工Gloria憶述，有鄰居在一年前從內地繁殖商處購買了一隻大丹犬「鬼佬」，直至幾個星期前，他指母親搬回來同住，加上鬼佬體型龐大，只好將其放到天台，並用鐵欄圍起周圍，每日只領他外出一次大小便，少有外出散步，故鬼佬每晚咬鐵欄欲逃，噪音惹來其他鄰居不滿，該名主人遂打算棄養鬼佬，並向Gloria求助。

Gloria接收鬼佬後，發現其前腳關節腫大，獸醫指鬼佬因遭困在天台，關節長期接觸地板下受壓，令關節出水，日後若影響行動需做手術處理，但亦不排除有復發風險。加上鬼佬雙耳遭內地繁殖商剪去，Gloria指，現時鬼佬兩耳變成反耳，「原本繁殖商打算剪去耳仔後，再用竹筒立起兩耳變豎耳，好明顯最後失敗，變成反耳。」

隨後Gloria即聯絡上其他狗義工，找到另一名有意領養的主人，不過鬼佬尋家又以失敗告終，「我一直聯絡不上該名主人，打算前去接回鬼佬時，發現飼料盆上滿是排泄物，主人冇好好照顧佢，我就決定拎返嚟。」Gloria形容鬼佬性格溫馴活潑，與小朋友與其他狗隻均能友善相處，「其他細狗吠佢反而會驚！」

站立時達2米 將繼續長高 領養者須有經濟能力

現時鬼佬一歲大，為雄性未絕育的大丹犬，重約147磅，站立時可達2米。Gloria指，現時鬼佬尚處於幼年階段，估計體重至成年時可達180磅，體型亦會繼續長高。不過Gloria勸喻，如有人想領養鬼佬，須有一定經濟能力。她指，大丹犬食量比一般犬種大，加上鬼佬有腸胃問題，現時需進食處方糧，預計每個月的糧食開支起碼達三千元以上，如領養人有花園可供鬼佬走動更佳。

Gloria過去十年接收超過60隻被人棄養或流浪的狗隻，現時家中更有30多隻老狗或等待被領養的狗，她指，留意到近年愈來愈多人從內地購買狗隻，呼籲市民以領養代替購買，並且要愛惜小動物，在領養前亦要考慮清楚自己的能力。