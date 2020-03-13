【新冠肺炎】少數族裔無口罩　學校借場地派物資　外語職員教防疫

疫情肆虐，口罩成為日常用品，但有少數族裔家庭沒有足夠物資應對疫情，有關注少數族裔組織有見及此，今早（13日） 借用地利亞修女紀念學校（協和）體育館派發防疫物資。校長林艷玲指不少非華裔學生難以獲取防疫物資，曾有學生曾因家中無口罩，一周沒有走出家門，亦有家長停課後因無力兼顧工作與照顧孩子，而把孩子送回巴基斯坦裔及菲律賓等國。

新世界集團早前捐贈一批非掛耳式口罩，方便戴頭罩的少數族裔婦女配戴。（曾雪雯攝）

今早9時起，位於觀塘區的地利亞修女紀念學校（協和）開放體育館，供多間機構派發防疫物資。當中包括一批由新世界集團捐贈的抗疫包及非掛耳式口罩，方便戴頭罩的少數族裔婦女配戴。同場另有由同理心慈善基金與種族共融教育及福利協會提供的漂白水及廁紙。現場所見，人龍一度排滿校門外的雲漢街，排隊人士多為長者及少數族裔人士。

排隊人士多為長者及少數族裔人士。（曾雪雯攝）

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參與機構種族共融教育及福利協會創辦人、印度裔港人白俊達指，是次活動主要向九龍東少數族裔及長者提供抗疫物資，希望傳達社會無分彼此的訊息。另一機構同理心慈善基金創辦人之一姚美心則指，少數族裔因語言障礙難以接收防疫資訊，有少數族裔甚至不知道如何倒水至U型排水渠，故現場向少數族裔提供問卷收集資料，望日後上門跟進。

地利亞修女紀念學校（協和）校長林艷玲指，早前接到多間機構、校友表示希望向基層派發防疫物資的意願。學校正值停課期間，遂借出室內體育館，以免市民在室外排隊。她指，最初打算向少數族裔提供抗疫物資及派發英語抗疫小冊子，但有區內長者查詢，故其後開放予區內基層長者及街坊。

學校正值停課期間，地利亞修女紀念學校（協和）校長林艷玲遂借出室內體育館，以免市民在室外排隊。（曾雪雯攝）

地利亞修女紀念學校（協和）目前約有1,400名學生，當中近五成五為非華裔學生。校內學生來自20多個國家，當中以巴基斯坦裔及菲律賓裔佔最多，亦有學生來自越南、埃及及韓國。校方雖在網上提供中、英雙語防疫資料，但林艷玲表示，礙於有家長不諳英語，校內有老師、職員通曉如烏都語等多國語言，會致電家長互通訊息。

她透露，校內停課後有少數族裔家長因無力兼顧工作、疫情與照顧孩子，而把孩子送回巴基斯坦及菲律賓等國，交予當地家人照顧，目前有百多名學生留在外地。學校擔心當地疫情，班主任每周均會與當地學生及家長聯絡。