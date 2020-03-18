【新冠肺炎】凝動香港體育基金向基層派過萬口罩　邀港隊拍片打氣

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，幼稚園、中小學繼續停課，而日前政府表示，按目前情況四月20日全面復課已無可能，只能分階段進行。在此期間，凝動香港體育基金向港九新界近千個接受其長期體育培訓的基層兒童及青少年家庭，派發過萬個口罩及750 支酒精搓手啫喱，並拍攝「停課不停運動」運動短片，希望能在有限空間及資源之下，鼓勵和支持基層家庭以正面的體育精神抗疫。

於 2012年成立的凝動香港體育基金，多年來本着「以體育造就青年」的使命，致力透過體育提升基層青年的社會流動力。近日基金獲周大福企業捐助口罩、捷成集團慈善基金捐贈家庭裝酒精搓手啫喱，並在本月開始將口罩和酒精搓手啫喱派發予基層兒童家庭及青少年。

除此之外，為了鼓勵家長及學童齊齊在家中做運動，保持強健體魄，凝動香港體育基金亦於每日上載以「停課不停運動」為主題的居家運動短片到其 Facebook 及 Instagram 專頁，當中更邀請了多名本地香港隊運動員參與運動短片拍攝，包括何柱霆（跳繩）、蕭昌鴻（排球）、柯鈞鎬（足毽）、馬文心（空手道）、黃曉盈（體操）等等。據知，現時已有超過 60 間學校及地區青少年中心、有近萬名受停學影響而未能參與體育活動的學生使用「停課不停運動」短片作為網上學習資源。