紗廠咖啡館內《遇上荃灣》　超現實裝置形式展出攝影作品

一個地區的街道及建築，往往能反映出該社區的歷史。荃灣作為昔日的輕工業中心，擁有全港最大的紗廠及染廠，雖然隨着城市發展，這些輕工業已消失，攝影師鄧詩廷（Stephanie）遊走發展後的荃灣，將街坊的生活日常用鏡頭捕捉下來。

《遇上荃灣》攝影展以啟發自福來邨波浪形簷篷作打印物料。 （呂凝敏攝）

五十年代，商人陳廷驊在荃灣柴灣角設立南豐紗廠，六十年代荃灣開始發展成為新市鎮，福來邨、香車街街市及沙咀道遊樂場的建成，為紗廠工人提供居住及休憩的地方。後來工廠北移，南豐紗廠亦不敵時代巨輪，停止紡紗業務。直至近年發展成為文創商場The Mills，吸引年輕人前來。

攝影師鄧詩廷（Stephanie）應 The Mills邀請拍攝荃灣區，以細膩鏡頭捕捉區內的建築及街坊日常，如屋邨小店、小孩在遊樂場嬉戲等畫面。由3月7日至5月2日期間，作品於南豐紗廠內的KoKo Coffee Roasters展出，展覽現場以混合媒體的裝置方式展示相片，例如以啟發自福來邨波浪形簷篷作打印物料，又有部分照片打印在金象牌膠米袋上，呈現效果帶點超現實，有興趣人士可一邊品嚐咖啡，一邊欣賞記錄荃灣的作品。