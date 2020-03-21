【尋人啟示】無家者急病離世　生前盼尋親　「阿安」家人在哪？

許多無家者孑然一身，一生就在飄泊中渡過。近日有無家者協會登出尋人啟示，望為逝去的無家者尋回親人還其心願。

基督教關懷無家者協會同工Dickson指，無家者姚德安 （阿安）早年居於沙田沙燕橋一帶，他生前與妹妹鬧翻，後來流連街上。Dickson指，阿安生前抗拒與人提起往事，只是偶爾飲醉酒時，會提起想念親人。

Dickson表示，阿安於本星期一（16日）突然發燒，星期二入院，直至昨日早上過身，事發突然。Dickson指，阿安生前認識不少朋友，許多人都想辦好其喪禮，並打算還其一個心願，為他找回親人，協助辦理阿安的安息禮及身後事宜。

無家者姚德安 （阿安）早年居於沙田沙燕橋一帶，他生前有財務困難，並與妹妹鬧翻，後來流連街上。

Dickson指，目前所掌握的阿安親人資料有限，只知阿安姐姐家住柴灣某居屋，姐夫則是當公務員。他呼籲如有人有任何消息，可致電27880670，與基督教關懷無家者協會同工黃先生(Dickson)聯絡。