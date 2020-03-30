【新冠肺炎】公大捐贈4000抗疫福袋　護理學院錄像教市民防疫知識

新冠肺炎疫情持續，本港至今已累積逾600宗確診個案。不少人士和機構在全球搜羅抗疫物資後，捐贈給有需要的社福機構，再讓他們分發給有需要的人士。日前，公開大學護理和健康學院舉行「護理護您齊抗疫2020」活動，搜羅各類抗疫物資，並把物資製作成4,000份「護理抗疫福袋」，捐贈予非政府機構聖雅各福群會及老人護理院舍，再由他們轉贈給有需要人士。

公大教職員、校友和學生聯手包裝抗疫福袋。（香港公開大學提供圖片）

公開大學表示他們一向都關心社會所需，這次活動的籌備是充分運用護理及健康學院的專業知識和網絡，以支援基層社群抗疫。「護理抗疫福袋」包括外科口罩、酒精搓手液、消毒濕紙巾及健康資訊單張。當中「抗疫福袋」包裝工作是由公大的教職員、校友和學生共同進行。健康資訊單張則由公大護理學生親自設計，其內容是有關於佩戴口罩和清潔雙手的訊息，單張以簡單易明的圖像設計方便長者理解。除了單張外，學院日前更有以教導市民正確洗手、選用及佩戴口罩的方法為主題製作成錄像。

健康資訊單張以簡單易明的圖像設計助長者理解防疫知識。（香港公開大學提供圖片）

據悉，所有「護理抗疫福袋」會在四月初陸續送到非政府機構及護理院舍。聖雅各福群會代表稱，他們會將物資派發予轄下單位的服務對象，支援他們抗疫。