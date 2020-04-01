【新冠肺炎】「愛童行學園」被指有學童現病徵　校長：全屬謠言

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情持續肆虐，上月有教育機構「愛童行學園」帶同大批學童到大嶼山露營，惹來大批網民抨擊。今日（1日）事情再度升溫，有網民留言指，有涉事學童在露營返家後出現肺炎病徵，而學園校長亦須隔離14日。「愛童行學園」校長吳志堅接受訪問時澄清絕無此事，又指學園現時配合政府「限聚令」，已暫停所有活動，直至疫情受控為止。

教育機構愛童行學園於上月24日帶領14名學童，到大嶼山進行三日兩夜的露營活動。愛童行學園校長吳志堅當時接受訪問時解釋，由於現時小童經常足不出戶，對其身心發展造成壓力，故舉辦露營活動，外出紓緩身心壓力。消息一出被大批網民抨擊，指在非常時期不應帶小童外出聚集。

教育機構愛童行學園於上月24日帶領14名學童，到大嶼山進行三日兩夜的露營活動，帖文一出旋即引來大批網民抨擊此舉罔顧傳播風險。 （愛童行學園facebook圖片）

斥網上傳播假消息是網絡欺凌

直至今日（1日），網上再傳出消息指，有學童在出席露營後出現肺炎症狀，而學園校長亦正在隔離14日，引來網民譁然。吳志堅接受《香港01》訪問時否認以上消息，強調當日出席露營的學童中全部人均健康，批評網上傳出假消息的人網絡欺凌，他又強調，現時衞生署每日都會公布最新確診消息，從中已可得知消息真偽，「過去一星期我經常被攻擊，經常收到騷擾，但以上都只屬謠言，不用多作回應」。

吳志堅又指，留意到現時社區爆發的風險愈來愈大，現時學園會配合政府自上周日（29日）實施的「限聚令」，將所有露營及遠足活動取消，直至疫情受控為止。