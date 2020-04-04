【Stay at home】影迷福音　紀錄片、實驗電影及社運電影線上任睇

新冠肺炎疫情肆虐，本港娛樂場所包括戲院均需因應政府新措施關閉14日，令一眾戲迷只能困在家「煲劇」。有海外網站開放在線免費觀看影片功能，提供逾百部電影任君選擇，種類包括紀錄片、實驗電影及基進社運電影，即使長期「宅」在家，時間表也可以非常充實。

IDFA亦放出數百部紀錄片，鼓勵民眾留在家中，減少外出。 （IDFA網站圖片）

阿姆斯特丹紀錄片節300多部片任睇

全球最大紀錄片影展阿姆斯特丹紀錄片節（IDFA）在其官網放出逾300部全球紀錄片供在線觀看，如影迷註冊成為會員，片子更可增至500多部，可按國家或類型進行選擇，絕對是影迷福音。

作為IDFA的主辦國，荷蘭目前亦大受新冠疫情打擊。仿傚歐洲部分大型藝文機構，例如美術館開放在線瀏覽的模式，IDFA亦放出數百部紀錄片，鼓勵民眾留在家中，減少外出。不過記者在該網站嘗試選擇紀錄片時，發現有部分影片不支援在香港地區播放。至於2020年阿姆斯特丹紀錄片節原定於11月18日至29日進行，暫未宣佈延期。

IDFA網站

IDFA在線提供的300多部紀錄片，可按國家或類型進行選擇。 （IDFA網站截圖）

超過250部法國實驗片

疫情肆虐下，法國全境禁足戒嚴。實驗電影、錄像藝術發行組織Collectif Jeune Cinéma（CJC）開放超過250部由他們代理的影片資源，供網民在vimeo上免費觀看。Collectif Jeune Cinéma是法國實驗片發行組織，仍可放映16毫米影片及某些檔案，有份推動實驗片的誕生及發展，如法國的國家實驗片、「身體電影」、「後結構主義」運動，以及英格蘭的「結構/唯物主義」。

Collectif Jeune Cinéma

Collectif Jeune Cinéma是法國實驗片發行組織。 （Collectif Jeune Cinéma網頁圖片）

大量電影大師及基進電影影片提供

對布列松、高達、布紐爾等大師作品及其他基進社運電影有興趣的人士，可瀏覽Anarchist Film Archive，亦有大量線上免費電影。

Anarchist Film Archive