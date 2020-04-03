【新冠肺炎】露營地點關　無家者失居所　區議員：應考慮人的處境

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，有大型連鎖快餐店為防疫關閉堂食，另一邊廂，一班「麥難民」卻頓失居所。除了餐廳，政府上周五（28日）宣布，周六起關閉所有郊野公園範圍內的燒烤地點及露營地點，有處身在露營地點的無家者亦「被迫遷」。有區議員批評，政府在實行防疫工作時，沒有顧及對一班無家者的影響，缺乏人性考慮。

政府上周六下午6時起，因應疫情關閉所有郊野公園範圍內的燒烤地點及露營地點。大埔區區議員譚爾培指，當日即接到長居於西貢區露營地點的無家者求助，他表示，營地內有五位無家者長期居住，又擺滿帳篷、煮食用具等，卻因政策來得急促，只有一日時間準備搬離，難以立即搬走所有物品，而當中有人因經濟拮据而搬到營地，政府一時三刻關閉露營地點，變相無處可去。

獲漁護署放寬搬離營地時間

譚爾培指，接到有無家者求助後，已立即與漁護署聯絡，要求放寬無家者搬離營地時間，最後獲署方放寬約一個星期時間，一眾原居於營地的無家者，暫時亦幸得教會為他們提供短期住宿及支援。

不過譚爾培認為，明白政府一刀切關閉所有社交場所，以杜絕疫情傳播是有其急切性，但仍需向受影響的人增加支援，並非趕走了就當作事情不存在，「餐廳關閉堂食、政府關閉營地及燒烤場所，所有事情都好官僚去做，除了這樣，可不可以照顧這班被趕絕的人的感受？從人的角度考慮他們的處境？」