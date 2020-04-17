【新冠肺炎】WiFi蛋公司Crazyegg突停業　苦主成立群組追款

新冠肺炎疫情肆虐，旅遊業界生意首當其衝，有專門向旅客提供租借Wifi蛋服務的公司「Crazyegg」，在網站宣布不敵疫情，無限期停止營業。旺角及尖沙嘴分店人去樓空，水牌已經移除。網上有不少已訂購其Wifi蛋服務的人訴苦，並成立「CRAZYEGG苦主大聯盟」群組。

Crazyegg網站現時已關閉，主頁寫道：「由於疫情對營商環境的影響，CRAZYEGG宣佈無限期停止營業」。該公司又指，自2014年，一直以讓每個旅客都能享受「一蛋走天涯」的樂趣為目標服務客人，並感謝客人這6年來的支持，最後留下一句「可惜我們只能在此道別。香港人加油！」該公司指，如有取消訂單及退回按金的查詢，可以電郵聯絡他們：info@crazyegg.com.hk。

Crazyegg網站現時已關閉。（Crazyegg網頁截圖）

網上有不少已訂購其Wifi蛋服務的人訴苦，並成立「CRAZYEGG苦主大聯盟」facebook及Telegram群組。邱小姐指自己2 月初旅行後還機，惟一個月後仍未收回按金2,000元，透過電郵追數，起初獲職員回覆指會以銀行轉賬方式退回按金，至3月初仍繼續有職員跟進事件，但後來便無下文，截至4月5日仍未收到相關款項。群組內亦有人指，當初以PayMe方式付費，未知能否順利追討款項，打算報警處理。