新冠肺炎│長者安居協會疫巿接觸2萬名長者　情緒支援個案大增72%

新冠肺炎陰霾下，長者抗疫在家，不但日常生活受影響，情緒亦容易壓抑。長者安居協會過去2個月接觸逾2萬名長者，派發 了接近1萬份物資，包括口罩等防疫用品。除物資需要，協會亦留意到長者情緒支援個案持續上升，需要社工處理的個案較去年同期上升 72%，當中逾 三分之一需要進一步情緒支援。

長者安居協會過去兩個月接觸逾2萬名長者，派發了接近1萬份物資，包括口罩等防疫用品。（鄧詠中攝）

新冠肺炎肆虐，長者安居協會今年2月起展開名為「攜手抗疫 ･ 傳送平安」特別行動，接觸逾2萬名有需要長者 ，並派發接近1萬份緊急物資及心意禮品，當中包括口罩、消毒酒精搓手液等防疫用品。除物質支援外，團隊加強健康諮詢及情緒支援，註冊護士及社工團隊跟進有特別需要的個案，例如即日送遞防疫物資、為用戶代取藥物，以及短期情緒輔導等 。



協會留意到長者的情緒支援個案有持續上升之趨勢，需要社工處理的個案較去年同期上升 72%，當中逾三分之一 需要進一步情緒支援，個案較去年同期上升約 41% 。另外，社工團隊為有需要人士提供累計近 900 小時的情緒輔導， 而註冊護士團隊則為超過1萬名長者提供健康建議 。

協會亦留意到長者情緒支援個案持續上升，需要社工處理的個案較去年同期上升 72%，當中逾 三分之一需要進一步情緒支援。（鄧詠中攝）

長者安居協會行政總裁王虹虹（王蓉）表示，疫情期間長者長期留在家中，停止聚會和活動，令孤獨感增加，疫情的資訊亦令他們感到擔憂和恐懼。協會呼籲社會大眾及相關政府部門，關注長者在疫情下的情緒支援問題。有見長者對醫療護理和情緒支援需求增加，協會的專業團隊會繼續主動致電了解長者的身體狀況，覆診及藥物存量等，並會特別跟進傷殘、獨居及長期病患的用戶。

「攜手抗疫･ 傳送平安」 是長者安居協會鑑於疫情，額外投放資源設立的短期支援計劃，透過加強電話慰問、支援緊急求助，並為緊急個案安排到戶探訪，幫助長者及有需要人士渡過難關。