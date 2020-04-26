【新冠肺炎】九巴5月1日恢復疫情前繁忙時段班次　10路線暫停服務

新冠肺炎疫情日漸放緩，本月20日更首次錄得零確診個案。近日有消息指出，九巴會陸續回復「師傅表」，即回復正常班次。大埔區議員任啟邦對此表示期待，並期望九巴官方能早日發佈消息。九巴於周六（25日）發出新聞稿，證實於下月1日恢復疫情前繁忙時段主要客流方向的班次，但有10條路線的服務仍然暫停。

本港新冠肺炎疫情肆虐，巴士班次因應市面情況，減少班次及暫停部分巴士線的服務。因應部分公司宣布在家辦公、市民亦減少外出，九巴在4月6日起再次調整巴士班次，197條路線將減少班次，部份路線的繁忙時間班次被削剩30分鐘一班，有深夜「N車」更削至一小時一班。故此在繁忙時間不難見到巴士內的乘客爆滿，有時更會出現「飛站」及乘客上不了車的情況。

大埔區議員任啟邦表示，在4月初曾到大埔廣福巴士線站觀察。他表示，現時在早上7、8時的班次情況可以接受，只有個別班次的乘客比較滿，大部分還有空位供乘客站立。惟到早上8時30分後，巴士班次開始較疏，區內的73X、74X巴士多是滿載，部分更會飛站。任解釋指，「在疫情下，不少居民的公司都提供彈性上班時間，例如10時至11時才回到公司，惟現有班次並不能幫助這些市民」。任表示，許多市民在8時半後在車站排隊，也因班次不足而聚集乘客，而這些乘客往往不是只等一架車就能上車。

因應疫情日漸放緩，很多街坊向任表示他們陸續開始復工，「有街坊和我說，他之前一星期只需要三至四天工作，現在開始恢復六天工作」。另外，亦有就職公務員的街坊向任表示，現時他們需要回到辦公室／辦事處工作，只是現在政府部門未對外開放。任擔心復工潮會使乘客量上升，對於交通的需要也大增。現在的班次並不能負荷，他認為在乘客量上升之際，應因應需求增加巴士班次。

九巴在周六（25日）發出新聞稿，指因應需求逐漸回升，由5月1日起，將恢復繁忙時段主要客流方向的班次至疫情前的水平。至於非繁忙時段及非主要客流方向的服務安排，九巴會繼續密切留意各路線的運作情況及客量需求，並與運輸署保持緊密溝通，根據署方的批准調配班次。5R、91P、241X、261P、264R、271S、B1、W2、W3、N41X維持暫停服務，直至另行通知。