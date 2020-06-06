樓下開冷氣樓上地板出水　恆安邨長者跣倒受傷　三招解決冷凝水

本港踏入初夏，天氣開始變得炎熱，不少市民經已按捺不住開冷氣消暑。但原來當我們享受着涼風之際，樓上單位的地板卻有可能出現冷凝水狀況，嚴重的話會出現積水，導致居民在家中跌倒受傷。近日馬鞍山恆安邨管理處，便有長者因而滑倒受傷，需送院治理。管理處張貼告示，勸籲居民在使用冷氣機時，勿將出風百葉扇朝向天花，以及溫度調到25度。

馬鞍山恆安邨的管理處本周二（2日）張貼通告指，該處接獲多宗居民投拆樓下單位開冷氣時，疑將冷氣機的百葉扇朝向天花板或將溫度調較得太低，造成溫差，導致樓上單位的地板有水珠凝結等問題。

馬鞍山恆安邨的管理處本周二（2日）張貼通告指，該處接獲多宗居民投拆樓下單位開冷氣時，疑將冷氣機的百葉扇朝向天花板或將溫度調較得太低，造成溫差，導致樓上單位的地板有水珠凝結及滲水。部份長者更因此而在家中滑倒受傷，需送院治理。恆安邨管理處在通告中，勸籲居民在使用冷氣機時，避免將出風百葉扇朝向天花，以及溫度調到25度。

今日記者到恆安邨採訪，居民對此事意見不一。吳先生指，近日在大廈大堂留意到相關通告，亦得悉有人向管理處投拆。惟他指居住多年未遇到類似情況，「自己都覺得奇怪點解會地板出水」。他認同如地板舖磚，一旦出水或會好滑，容易釀成意外。

居民徐先生表示，未曾遇到冷凝水問題，並認為出現機會不高，因樓下單位要長期開着低溫才有機會出現，並笑言：「（樓上）冷氣機滴水就有。」有居民則認為可能受潮濕天氣影響，未必與開冷氣機有關。

部份長者更因此而在家中滑倒受傷，需送院治理。（陳諾希攝）

三大成因地板出現冷凝水的狀況：

● 第一是樓板太薄，樓下單位的冷氣低溫容易傳導至上層地板，令樓上地板形成冷凝水。倘若是大廈樓板問題，理應是屋邨普遍問題，受影響住戶可詢問其他住戶是否出現類似情況。

解決方決：居民可嘗試增強樓板之間絕緣，如在受影響地板上，加上一層薄木地板，或將一層膠緊貼地面，但要鋪得貼服以阻隔空氣。另外，居民可考慮鋪地毯，以阻止低溫與空氣中的水接觸。

● 第二是溫差太大，如樓下單位開冷氣，令樓上地板變冷，假設樓上單位空氣較熱，因熱風遇上冷表面，便會凝水。

解決方決：可建議樓下居民將冷氣出風扇葉向下撥，避免直接吹向天花板，又或調高冷氣溫度至25度，以減低溫差。較可行的方法是樓下居民開冷氣時，配合循環風扇，便可將室內溫度調高，涼快之餘，更可以慳電。

● 第三是濕度太高，除了上述冷凝水的問題外，樓上單位地板出現出水情況，亦有可能是單位濕度太高，未必與樓下開冷氣有關。

解決方法：住戶可量度單位的濕度，如濕度過高，可以開抽濕或放吸濕產品在冷凝水出現位置，都可解決問題。