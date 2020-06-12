【新冠肺炎】疫情緩和跑步人士增　斧山道運動場需取籌排隊等入場

隨着本港新型冠狀病毒疫情緩和，上月起康文署轄下運動場設施陸續開放，惟同一時間不可多於200人使用運動場。有運動場採取派籌方式限制人數，市民要取籌排隊輪候入場。 記者今晚（12日）到斧山道運動場視察情況，現場所見，大部分巿民排隊時均有戴上口罩。運動場職員表示，派籌方式可方便統計人數，有跑步人士則指，不少跑步班恢復上課，運動場人流大增，幸人流亦消散得快，不太擔心排隊會增加染疫風險。

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記者晚上7時到達斧山道運動場觀察，發現斧山道出入口關閉，只剩永定道出入口開放，市民進場時需要量度體溫。運動場職員表示，由於目前場內只容許200人進入，超過人數便會派籌讓巿民等候入場，以便控制人流。當時緩跑徑外有10多名巿民排隊等候進場，大部分人均有戴上口罩，人龍不消數分鐘便已消散。運動場的觀眾席則關閉，禁止市民逗留，而緩跑徑外範圍則有不少休息人士聚集。

跑步巿民Kitty表示，今晚是到斧山道運動場參加跑步班，據她觀察，晚上6時至7時為人流最高峰，平均需排隊等候10分鐘至半小時，由於大部分排隊者均會戴上口罩，故她未有太擔心感染疫症。她表示，觀察到近日多了人到運動場參加跑步班，當中不乏小孩，由於小孩需要家長陪同入場，故會增加場內人數，令等候時間亦加長。她指，除非與相識的人一起跑，否則大家跑步時都有一定距離，因此不太擔心會受疫情影響。