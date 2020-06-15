穗禾苑街市月底翻新　街坊恐無餸買擬賣樓　區議員促業主交代詳情

火炭穗禾苑街市月底大裝修，居民從此無餸買？沙田區議員麥梓健表示，穗禾苑街市商戶本月初接獲業主通知，即將進行大翻新，商戶需於月底前搬走，他曾於上月底去信業主英皇國際集團，要求交代翻新詳情，並承諾翻新期間需有臨時街市，惟一直未獲得確實回覆。 麥梓健形容，街市是社區一個重要配套，而屋苑公契亦沒有規定必須有街市，擔心若翻新後沒有街市，對街坊造成極大不便。有法團成員亦表示，屋苑內有很多長者街坊，有婆婆更指，若日後無街市，將賣樓離開屋苑。《香港01》正向英皇國際查詢。

穗禾苑街市商戶本月初接獲業主通知，即將進行大翻新，商戶需於月底前搬走。（余睿菁攝）

穗禾苑街市有近40年歷史，一直是居民的重要社區設施。業主英皇將於本月底進行翻新工程，惟至今仍未公佈翻新詳情及相關安排，令街市商戶及街坊無所適從，由於屋苑公契並無規定必須有街市，居民亦擔心翻新後「無餸買」。

區議員收集逾千簽名 要求業主承諾翻新後有街市

沙田區議員麥梓健表示，上月底曾去信英皇，要求交代翻新詳情，承諾日後必須有街市，亦要求翻新期間在金翠寶餐廳旁的空地設置臨時街市，以確保對街坊的生活影響減到最低，惟業主一直無書面回覆。他形容街市是社區一個重要的配套，早前亦透過擺設街站、聯署等方式，向英皇表達要求公開翻新詳情的意願，目前已收集到逾千個簽名，將轉交英皇旗下的安望置業，「街市做到月尾唔做，街坊覺得好愕然，點解（翻新詳情）嘅透明度咁低，無諮詢過當區區議員、居民同法團」，他促請英皇增加翻新工程的透明度，令商戶及居民有所準備，「無論（檔主）將來可唔可以留喺度營業，都至少要有個街市」。

沙田區議員麥梓健形容街市是社區一個重要的配套，早前亦透過擺設街站、聯署等方式，向英皇表達要求公開翻新詳情的意願。（余睿菁攝）

穗禾苑是居屋計劃第一期首個屋苑，於1980年落成，其後售予領展，至2016年底，英皇國際斥資7.288億元，投得穗禾苑商場及停車場。法團委員林先生指，穗禾苑位處偏僻，絕對需要一個街市維持居民生活所需，「房署當初設計呢條邨，都係想大家安居樂業，我哋法團做了幾年，發覺政府都唔係太注重民生，覺得將公共資產賣咗出去，就冇任何角色參與，但其實我哋作為居民係受害者」。林先生促請業主盡快向居民透露發展方向，「同街坊有商有量，形象都會好啲」。

法團主席梁女士表示，若該處沒有街市，街坊將需要乘車到最近的禾輋街市買餸，「呢度好多長者居住，有街市會幫到佢哋解決日常所需，唔使為買餸周圍奔波」。梁女士指，有居於穗禾苑的婆婆向她表示，如果翻新後沒有街市，將會賣樓離開這個社區。她形容大財團是否進駐屋苑非街坊可控制，但業主完全不向居民交代翻新詳情，是不負責任的行為。有街市檔主向梁女士表示，業主叫他們不要等，「言下之意即係可能會冇街市」，令街坊及檔主非常擔心。

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檔主：連信都冇派畀我哋

街市菜檔檔主余先生指上月底接獲通知，街市將進行翻新工程，「話6月30號要全部搬走，做咩就冇講」。余慨嘆在上址擺檔20多年，與街坊感情良好，如需離場將會非常不捨，「唔租畀我哋都冇所謂，但至少要有返個街市，唔會冇人嚟買餸㗎。6月底就要我哋搬，連信都冇派畀我哋，上市公司咁做嘢㗎咩」。

另一名肉檔檔主亦稱業主並無向他們交代裝修詳情，感覺不負責任，「人人為你，你為人人，啲錢係人哋幫你賺返嚟，唔可以唔話畀人知要做咩」。在街市內賣乾貨的伯伯與街坊感情要好，「做咗40幾年，平時會教下佢哋點整啲鮑蔘翅肚，如果冇得做會好唔捨得」。街坊林先生形容街市檔主有人情味，「買嘢唔記得帶錢，轉頭返嚟畀都ok」，若日後沒有街市，最近將要到禾輋購買日用品，十分不便。伍氏夫婦亦同意應保留街市，「呢條邨長者多，要搭車買餸好辛苦，希望英皇網開一面，畀返佢哋（檔主）做，冇咗街市相信都會影響樓價」。

《香港01》正向穗禾苑街市業主英皇國際查詢。