港鐵天水圍過路處建膠柱陣　區議員促移除：位置奇怪阻行人過路

近年港鐵常於輕鐵過路處增設黃色膠柱，天水圍樂湖居及天瑞一帶輕鐵行人過路處最近增設一系列的膠柱屏障，不過由於屏障設計及位置奇怪，有區議員質疑相關設計阻礙行人過路，促港鐵盡快移除。

12條相連的黃色膠柱，佔去一半行人路。（蔡正邦攝）

相關膠柱位於樂湖居及天瑞一帶輕鐵行人過路處。記者今日到場視察，部份路段出現12條相連的黃色膠柱，佔去一半行人路。路人只能在餘下的一半行人路上等待過路。

街坊李太居於天水圍20多年，她稱涉事路口平日多人踩單車經過。（蔡正邦攝）

街坊李太居於天水圍20多年，她稱涉事路口平日多人踩單車經過，不少人為方便，經常會直接在行人路上踩單車，對路人造成危險，至兩年前路口便設有黃色膠柱，提醒人使用單車徑。李太認為，膠柱的存在的確有幫助，減少單車進入行人路。

記者現場所見，雖然路口有膠柱陣，但單車仍從旁邊直接踩上行人路，在途人身邊經過。李太認為，相關部門可改善現時的設計，將一字排開的膠柱陣，以「前後交錯」的方法排列，以達到緩衝單車效果。

蔡同學指，膠柱陣令路口變窄。（蔡正邦攝）

中三學生蔡同學每日上學會經過該路口，她稱以前亦有3、4條膠柱在該路口，惟上星期發現換了新的膠柱，膠柱數量亦比以前多，她認為膠柱陣沒有太大作用，反而令路口變窄。

街坊即日投訴阻街

元朗嘉湖南民主黨區議員吳玉英上周曾與港鐵職員視察相關膠柱。吳玉英指，早於6月9日港鐵安裝膠柱時，已有街坊向她投訴相關膠柱阻街，絕無必要。她解釋相關位置非港鐵站範圍，而且該處亦有交通燈，認為相關位置增設膠柱令人費解。

她曾向港鐵查詢，職員以安全理由解釋工程。惟港鐵卻未能提供交通意外數據解釋工程原因，她要求港鐵盡早移除相關膠柱，收免因收窄路面，影響輪椅人士及推嬰兒手推車的人士過路。

黃色膠柱佔去一半行人路。（蔡正邦攝）

港鐵：正審視有關情況及加強溝通

港鐵回覆查詢時指，為提升行人過路處安全，過去幾年一直有在部份輕鐵行人過路處安裝由防撞膠柱組成的折曲屏障，藉此提升市民使用輕鐵行人過路處的安全意識。

而位於樂湖居及天瑞一帶輕鐵行人過路處增設膠柱屏障，是讓行人或騎單車人士在橫過輕鐵行人過路處前先停一停，審視路面環境及交通情況再橫過路軌以提升安全。惟公司亦留意到區內人士就新設施反映的意見，現正審視有關情況及加強溝通。