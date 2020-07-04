屯門山景邨於1983年入伙，自2004年6月起以分期方式出售後，屬「租者置其屋計劃」的出售屋邨，其後由業主立案法團參與管理工作，處理公共設施等問題。可是，有居民及區議員表示邨內的公共設施殘破不堪，如籃球場架破爛多時仍未有更換、幼稚園對出地面的地磚拱起，途人經過時容易絆倒、燈罩零件飛脫、水管長期漏水造成衞生問題等，即使經投訴後仍不獲法團認真處理。近日有山景居民自發在邨外設置街站，呼籲業主簽名，若集齊超過5%業權的簽名，便可要求管委會及法團主席吳蕙蘭召開業主大會，希望能正視邨內公共設施問題。

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街磚拱起 籃球框破爛

區議員黃丹晴及屯門社區網絡成員羅焯勇於上周六（27日）帶領記者在山景邨視察公共設施，記者所見不少公共設施均日久失修，損毀情況嚴重。例如位於景麗樓地下的東華三院李黃慶祥紀念幼稚園對開，行人通道一些街磚拱起，路面凹凸不平，黃丹晴形容，目測街磚比平路高出5厘米，「成條路爆起咗，小朋友成日跑跑跳跳，經過時容易絆倒」。此外，景麗樓及景美樓附近的一個籃球場，兩邊籃球框只有一個可供射球，街坊邱先生指，若多人使用籃球場會很擠迫，「（籃球架）一個月爛兩次，淨係可以用半個場，有少少唔方便，希望快啲換新框」。

景麗樓及景美樓附近的一個籃球場，兩邊籃球框只有一個可供射球，街坊邱先生希望能盡快更換。（余睿菁攝）

水管長期漏水 混雜垃圾傳出臭味

此外，景麗樓及景美樓外牆旁亦有水管長期出現漏水情況，當積水混雜地面的垃圾及雜物時，傳出陣陣臭味，造成衞生問題。附近亦有多支街燈的燈罩損壞，黃丹晴形容，「啲燈罩爛到可以睇到個天空」，其零件飛脫，擔心一旦有零件跌下，會傷及途人。 在山景從事地區工作多年的羅焯勇更指，曾目睹邨內有垃圾房的門整個脫落，經過時又濕又臭，老鼠橫行，衞生環境極度惡劣。

惟據居民及區議員透露，即使多番向法團及管理處投訴邨內的設施問題，均不了了之，一眾街坊亦投訴無門。有居民於上周五（26日）起一連兩日在邨外天橋底擺設街站，籌集業主簽名，希望獲取超過5%業權的簽名，從而逼使管委會及法團召開業主大會，甚至進行換屆選舉。

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居民張女士亦指，聽到很多街坊不滿法團管理不善，她指現屆法團已連任十多年，本應於6月17日召開大會，惟以疫情理由一推再推。張女士又表示，法團在疫情下亦沒有關注居民的健康，「我哋一班街坊原本諗住將防疫單張放入居民信箱，提醒佢哋有漂白水派，但管理公司唔畀我哋入信箱」。黃丹晴亦慨嘆，現任法團未有跟區議員做好溝通工作，曾經透過管理處希望聯絡法團主席吳蕙蘭，惟不獲回覆。他亦批評，疫情間有社福機構希望上樓派發抗疫物資，惟法團沒有明確指引，「有啲可以上，有啲又唔可以上」，制度混亂。

另一名擺街站的男居民亦向記者表示，山景邨的管理費一直有加無減，惟公共設施及衞生環境情況卻未獲法團及管理處認真處理，「約半個月前黑雨，景樂樓C座凌晨12點無電，街坊落去搵保安，保安又打畀個工程部師傅，中電都有派職員嚟，但個個都話唔關佢哋事」，他認為業主不應再縱容法團對邨內設施不聞不問，「如果今年又畀佢哋連任，拖到下年都唔會開大會」。《香港01》早前就事件聯絡山景邨管理處，惟未獲回覆。