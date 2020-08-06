運輸署重啟荃灣路區間測速　自動識別車牌車速　試行間不作檢控

為了打擊超速駕駛情況，運輸署曾在2013年時推出偵察平均車速攝影機系統試驗計劃」﹙又稱區間測速﹚，計劃在道路上安裝偵察平均車速攝影機系統，減少超速駕駛引起的道路安全及環境問題，但當時因被質疑效益和私隱等問題，故計劃未有落實。近日，運輸署計劃重啟計劃，在荃灣一帶增設均速攝影機系統。試驗路段為近永基路至荃灣官立小學的一段荃灣路西行線，安裝共4個攝影機，安裝工程會於2020年9月完成，完成後會進行為期6個月的試驗。

根據區議會文件，運輸署指出，因近年超速駕駛情況有上升趨勢。有地區人士要求安裝均速攝影機系統，以減少因這方面而引起的道路安全及環境問題。經考慮相關技術和地區意見後，他們與警務處就建議於荃灣路進行均速攝影機系統的技術測試。

試驗路段為近永基路至荃灣官立小學的一段荃灣路西行線，安裝共4個攝影機。（區議會文件）

此外，因荃灣路過往均有超速駕駛的情況出現，而且路段有較少出入點，故並沒有足夠空間安裝傳統偵速攝影機。因此運輸署和警務處選擇於該路測試均速攝影機系統。均速攝影機系統只會在試行路段現場的控制器內進行及僅用於辨認駛經出入點的車輛和車牌號碼，以及記錄經過出入點的時間，從而計算車輛的平均車速。

對於保障私穩方面，運輸署則指出，均速攝影機系統會嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》的要求，確保系統的數據收集、處理及使用符合條例的規定。例如攝影機只會從車輛後方拍攝，只取得車牌號碼資料。而這種的拍攝方式亦會和傳統偵速攝影機相同。在資料處理方面，署方表示，若車輛並沒有超速，控制器內的相片和車牌號碼則會即時被刪除，亦不會留下紀錄，在試驗計劃期間所錄得的車輛超速資料亦不會用作檢控。