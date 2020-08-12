西環海濱重新規劃　計劃加設攀石牆、共融遊樂場及嬉水區

維港最長的中西區海濱長廊於近年陸續分階段開放，最近政府正準備將其中一段西環海濱用地重新規劃，包括加設攀石牆、共融遊樂場及嬉水及嬉沙區等，工程最快於 2021至2022年度展開，預計於2024年完成。

2017年《施政報告》 宣布預留5億元推動海濱發展，當中包括落成維多利亞港至今最長的 4.5 公里的海濱長廊。長廊打通了上環段、中環段和西區副食品批發市場段，並已陸續分階段開放。

中西區區議會近日公開「西營盤東邊街北休憩用地」新設計。（區議會文件圖片）

政府在海濱規劃上以「先駁通，再優化」形式發展海濱用地，開通海濱時先設置基本設施，之後再陸續規劃長遠發展，如增加遮蔭設施、小食亭及洗手間等。中西區區議會近日公開「西營盤東邊街北休憩用地」新設計，該段海濱用地工程計劃面積約12,500平方米，一共長450米，連結捐山窿公園及中山紀念公園一帶海濱道路。

中西區區議會近日公開「西營盤東邊街北休憩用地」新設計。（區議會文件圖片）

有關路段中劃分了供舉辦活動的「多用途活動空間」，文件指空間將可供市民於不同時段和季節進行活動，並設有攀石牆。另外亦劃分了跨代共融遊樂空間、嬉水及嬉沙區、觀景平台及可供躺下的臨海休憩空間等。