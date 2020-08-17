膳心小館捲勞資「羅生門」　勞工組：炒人補7日，就係咁簡單

知名黃店膳心小館近日捲入勞資糾紛「羅生門」。長期關注勞工權益的民間組織「勞工組」周日（16日）於網上發文，帖文指控膳心小館涉嫌解僱員工後，卻指員工主動辭職，拒付7日代通知金並拖糧。事件連日引起熱議，膳心小館一度否認指控，但被揭出更多證據後，已於今晨就事件致歉。而勞工組仍在跟進事件，有份處理事件的勞工組成員吳志輝指手頭上仍有不少食肆欠薪個案，涉及「黃、藍店」食肆。

解僱變辭職 拒付7日代通知金

膳心小館周日晚爆出欠糧及拒付7代通知金的消息，「勞工組」於facebook發文指，有求助人稱今年5月獲聘成膳心小館全職樓面員工，惟7月28日，總店經理突要求事主即日離職，及清空個人儲物櫃。不過，當事主於8月8日赴店內領取最後一期工資時，薪金計算表上卻稱事主是「辭職」而非「解僱」，而薪金沒有按照勞工法例，支付即時解僱員工的7日代通知金。「勞工組」介入交涉遭拒，帖文指膳心小館當時拒絕調解，並要求他們與法律顧問溝通。

膳心小館不時向長者派飯。（資料圖片／膳心小館提供圖片）

事件曝光後，膳心小館周日晚曾發聲明拒絕承認指控，並指事前並不認識「勞工組」。聲明中又指，該前僱員及友人領取薪金期間，有人態度惡劣，在店內叫罵，店方指由於當時人情緒激動，無法溝通，總監始提出可由勞工處介入。聲明內又指，店方一直有聯絡該前僱員但不獲回覆，至於相關薪金支票亦一直放於總店，「所有樓面員工都知，該前僱員歡迎隨時到取」。店方又指，對勞工組在網上貼文的處理手法感到十分無奈，並指事件已令員工身心困倦，盼市民能逆地而處，明白店方困難。

同日上傳錄音證據 店方致歉

同日晚上，勞工組Facebook上載一條影片回應事件，稱是本月11日該被解僱員工與總店經理楊先生的對話錄音。該片段中，有一把女聲詢問解僱原因，而男聲則答道，「因為上面想你即刻走」，並指為來自上層的命令。勞工組斥膳心小館涉欺騙公眾，事主及勞工組均對回應表示十分憤怒。相關錄音曝光後，膳心小館於今晨2時許，確認有該段對話屬實。膳心小館指會於辦公時間內，向涉事前員工補發代通知金，並就此事向事主、各位朋友及支持者道歉。

膳心小館是「黃店」之一，店內設有「連儂牆」。（資料圖片／廖雁雄攝）

勞工組：做法非常唔理想

勞工組曾以「痛心疾首」形容是次黃店拖糧事件。勞工組成員、香港廚師聯盟吳志輝受訪時指，膳心小館沒有最基本按勞工法例賠7日代通知金，「屈員工辭職，做法非常唔理想」。

吳志輝曾於8月14日致電膳心小館了解事件，惟他指對方態度極不禮貌。吳指，工會介入只望成為勞資雙方橋樑解決糾紛，對方言談間甚至拒絕到勞工處處理事件，直接着當時人到勞資審裁處解決事件。他解釋，要求打工仔赴勞審處是極不友善，因打工仔需自己寫口供、付錢請法律代表，當時人亦需停工親身上庭以追回數千元欠薪，無異於折磨打工仔。「幾千蚊望落唔多，但𠵱家咁夠使幾個星期啦」，他說。

吳志輝曾於8月14日致電膳心小館了解事件，惟他指對方態度極不禮貌。（資料圖片）

「期望只係所有按勞工法例賠」

吳志輝又指，目前手頭上仍有不少相似的拖糧解僱個案，當中有人被炒後零遣散費，亦有人與是次事件般被拒付7日代通知金。大家明白市道差，不少打工仔已自願放無薪假，但質疑食肆是否連7日代通知金亦無法支付？「黃藍店都有，其實好多酒樓、食肆都係。」他坦言解僱員工按勞工法例賠償，「炒人補7日，就係咁簡單」。