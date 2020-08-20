NGO推社會資本入北區鄉村　藥劑師揭基層長者藏過期十年成藥

新冠肺炎疫情反覆，不少社福服務面臨停頓，或變陣照顧有需要人士。今年3月，曾有社福團體為支援北區鄉郊長者，組織「社、醫、校、工」不同界別義工走進上水、粉嶺及沙頭角等30多條鄉村。有中醫師、·護士、藥劑師參加計劃為長者提供社區基層醫療服務，替北區獨居長者檢查家中藥品，甚至為長者寫轉介信求醫。

香港基督教女青年會秀群松柏社區服務中心過去25年一直於北區從事長者服務。今年3月，中心推出「從北孤單網鄉情」 計劃，支援北區上水、粉嶺及沙頭角一帶近30條鄉村的長者，服務區域包括沙頭角禁區的範圍。中心總主任（耆年服務）周華達指，北區偏遠鄉村長者礙於交通不便，減少長者外出及與社會連結意欲，不少長者滋生孤獨感。而且北區村落分散，村頭村尾能相距20分鐘路程，社區支援隨人口老化，愈見不足。

計劃又在村內設立「聚腳點」，例如借用村公所，連繫村內長者。 （受訪者提供圖片）

望培養長者「ready to speak」心態

周華達解釋，不少居於鄉村的長者往往不願意向外界救助，「有事先處理，有病癥先去睇醫生」。他表示北區不少鄉郊長者屬基層，且知識水平較低，往往更難覓得支援。為支援他們，中心開始連繫熟悉村內文化的年輕長者，擔任「鄉村鄉星」，識別村內的孤獨長者。同時，計劃又在村內設立「聚腳點」，例如借用村公所，連繫村內長者。周指，當長者習慣到聚腳點與他人分享日常瑣事，將有助他們從日常培養出「ready to speak」的心態。

曾有藥劑師在探訪老友記期間，發現有長者藥物過期十年仍儲放在家。 （受訪者提供圖片）

屈臣氏派「三師」教長者照顧自己

其後，長者中心吸納商界、學校等不同的社會資本，甚至有大型個人護理連鎖店屈臣氏提供醫療及個人護理，讓藥劑師入村為長者提供基層社區醫療服務。隨疫情爆發，防疫物資短缺，屈臣氏又曾向村內長者提供口罩應急。屈臣氏集團企業傳訊總經理李民漢指，集團派出藥劑師、營養師、中醫師（三師）等義工參與計劃，透過女青年會外展網絡為長者提供健康檢查。他指，曾有藥劑師在探訪老友記期間，發現有長者藥物過期十年仍儲放在家，於是藥物管理又成為義工隊團隊的工作；而營養師則帶長者閱讀營養標籤，中醫師義工則入村教授長者不同的中醫食療養生，他指，「最好係自己管理到身體就最好」。

部份中醫師入村前會接受培訓。（受訪者提供圖片）

藥劑師寫轉介信 助長者求診

有參與計劃兩年的藥劑師義工曾涉足沙頭角村與蕉徑村，接觸鄉郊長者。除探訪以外，他亦為曾參與2018年7月蕉徑村普查中65名長者檢測，當中有14名需要提供更多護理指導，其中6名長者因服食舊式血壓藥，其副作用使長者久咳，需由義工藥劑師寫轉介信求診。他表示，活動後曾聯繫計劃工作員跟進領取轉介信後的長者覆診狀況，而其任職機構屈臣氏亦提供血糖機優惠套裝，協助有需要的基層老村民在家量血糖，最後有7名村民受惠。他指，至今仍有跟進14名三高村民的健康管理情況。

「從北孤單網鄉情」計劃獲勞工及福利局社區投資共享基金資助。社區投資共享基金委員會副主席、香港中文大學大學輔導長陳國康教授指，社會資本（Social capital）聽來有點陌生，但當中不少價值亦為人所熟悉。他以「從北孤單網鄉情」解釋，過往北區一直有不同非政府組織及村公所，但過往卻沒有出現相關計劃。而是次機構把不同資源、專業知識，從一班人帶入另一群體（村民），促成社會網絡形成，而背後凝聚眾人的便是互相、團結的價值觀。

而在目前疫情下，陳國康認為不少社福機構受疫情限制，而受助者亦因疫情受困，社福機構無法面對面提供服務，更難與受助者建立網絡。他指，疫情或會令初組成的社會網絡倒塌，但亦能讓人藉已有的社會網絡關顧網內的需要。他指，社會上仍有計劃、義工協助港人，呼籲市民於疫情下應做回自己，主動關心身邊人，像疫情初期港人互助一樣。