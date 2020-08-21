【長洲鼠患】垃圾站淪老鼠樂園　食環署加設垃圾桶改善

離島長洲有逾2萬人定居，根據環保署2018年數據，長洲每日平均約有23噸的家居廢物棄置在堆填區。但這批垃圾被送往堆填區前，部分會先堆積在長洲的垃圾站內，等待送出市區。有長洲居民表示，長洲街市內的垃圾收集站，長年在凌晨時份，便有大批垃圾棄置在地上，堆積如山，至清晨才有工人駕車運走垃圾，令鼠患嚴重，直言變成「老鼠樂園」，希望有關當局作出改善。當區區議員指，接獲有關投訴，並已與食環署聯絡，署方約一周前已在街市加設數個有蓋中型垃圾桶，讓居民將垃圾棄於垃圾桶內，避免鼠蟲滋生，他指難以一次性解決問題，可慢慢改進。

有老鼠在垃圾堆附近竄動。 （讀者提供）

「長洲好似變咗老鼠島！」居於長洲20多年的居民陳小姐向《香港01》投訴指，長洲新街市里長洲街市內的大型垃圾收集站，每個凌晨都見到一袋袋垃圾隨處堆放在地上，堆積如山，十多年來情況如是，衛生情況堪虞，更變成老鼠「搵食」的好去處，老鼠更在上址起竇，愈生愈多，「我掉垃圾時，可以聽到天花通風管內傳來老鼠走動的轟轟聲。」她又指老鼠不怕人，有人靠近垃圾站時，老鼠如常覓食，在垃圾堆內竄動。

她續指，垃圾由深夜時份起通宵堆放，至清晨6、7時才有工人駕駛機動三輪車到場，將垃圾運往長洲轉運站，待船隻到場將垃圾連往市區堆填區。她不滿垃圾停留在垃圾站的時間過長，令鼠患問題嚴重。她指曾向食環署及區議員投訴，近日見到垃圾站有加設垃圾桶，惟仍有人將垃圾掉在地上，無助解決問題。

長洲選區離島區議員梁國豪回應事件指，他亦有接獲一名居民投訴，約兩星期前他開始跟進上述情況，並與食環署了解事件。他表示，該垃圾站附近有不少餐廳，當餐廳打烊後，晚上11時許便會將垃圾棄置在垃圾站內。然而，長洲凌晨時份禁止使用機動三輪車，至清晨才可以合法使用，若要求在通宵時份將垃圾由垃圾站運至轉運站，只能以人手運送，但「清道夫的年紀都較大，不太人道。」

因此，梁指食環署約一周前開始進行改善措施，在街市和垃圾站試行垃圾收集模式，在街市上下兩層加設中型有蓋垃圾桶，鼓勵居民將垃圾包裹妥當後，才放入垃圾桶，以免老鼠及蟑螂有機會接觸垃圾。而日間清潔人員在機動三輪車在合法運行時間內，盡早將垃圾運入轉運站，減少夜間積存在垃圾站的垃圾。食環署人員亦會留意垃圾桶爆满情況，並會即時更換。梁表示，明白街坊的憂慮，但不可能一次性解決鼠患問題，而食環署已積極改善情況，認為應在可接受的情況下慢慢改進，「最好當然是完全沒有老鼠，但要較彈性地處理。」

《香港01》正就事件向食環署了解。