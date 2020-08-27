新冠肺炎疫情持續，表演場地、戲院關閉多時，多個本地年度藝術及文化盛事取消，重擊本港藝文界從業員的生計。香港藝術發展局十大藝術範圍民選委員昨日（26日）召開記者會，促請政府盡快推出「藝文界抗疫基金3.0」，亦樂意作為政府與業界之間的橋樑，共議適切的支援方案。

有份出席記者會的民選委員包括音樂範疇周博賢、戲劇範疇李俊亮、電影及媒體藝術範疇陳詠燊等，他們認為，政府推出首輪防疫抗疫基金中，1.5億元支援藝文界，藝發局受委託發放當中的5,000萬元予藝團及業界自由身工作者，雖解燃眉之急，但仍足襟見肘；以自由身工作者為例，支援計劃的目標是向約4,500人，只發放一筆過7,500元支援金，根本是杯水車薪。

香港藝術發展局十大藝術範圍民選委員昨日（26日）召開記者會，促請政府盡快推出「藝文界抗疫基金3.0」。（香港藝術發展局委員提供圖片）

大量獨立藝術工作者未獲支援

即使第二輪將支援擴展至任教學校的自由身藝術教育工作者，以及有個人強積金戶口人士申請，但自僱人士的強積金戶口多為聘任機構開設，而非自僱人士戶口，故未合乎資格申請。在小修小補的情況，業界仍未能獲得全面支援。此外，本港仍有大量的獨立藝術工作室、舞蹈室及藝團，對業界生態發展亦相當重要，在租金及營運上，他們同樣承受極大打擊，卻未獲支援。

陳詠燊透露，電影從業員於今年的失業情況非常嚴重，行內已有不少師傅級的幕後人員轉行，甚至有副導演已轉行做地盤工。（資料圖片）

8個月來拍攝中港產片僅剩10套

其中陳詠燊表示，電影界正處於水深火熱中，藝發局早前推出的「藝文界支援計劃」，總共有4,000多宗申請，「電影及媒體藝術」範疇的申請只有91宗，原因是該計劃根本與大部分電影從業員無關。當疫情去到第三波時，直接發放現金援助已是刻不容緩。他又引述數據指，2018年上映的香港電影有53套，去年亦有46套，而今年至8月為止，曾於香港進行拍攝的電影只有10套，反映電影從業員於今年的失業情況非常嚴重，行內已有不少師傅級的幕後人員轉行，甚至有副導演已轉行做地盤工，當大量人才與技術一併流失，本就艱苦經營的香港電影，有可能真的會從此消失。

藝發局早前推出的「藝文界支援計劃」，總共有4,000多宗申請。

因此，眾民選委員懇請政府盡快推出「藝文界抗疫基金3.0」，並在推出前與業界共同討論支援方案及形式，同時呼籲各大商界、基金會及慈善機構，向藝文界伸出援手，共渡時艱。與此同時，在疫情緩和並有妥善的防疫措施時，考慮豁免處所限制及限聚令，盡快開放劇院及展覽場地，讓藝團及從業員可以繼續創作。