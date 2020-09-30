明日（10月1日）中秋節，近140年歷史的大坑舞火龍今年因疫情被迫取消。由於舞火龍的起源是居民藉香火及爆竹驅除瘟疫，大坑街坊無不感到可惜。有大坑街坊希望能承傳舞火龍的傳統，故自發與紮作師合作創作舞火龍燈籠，在今日（29日）起一連三日光顧大坑指定食肆的客人，便可獲燈籠一個，他盼以燈籠代替火龍，將其精神薪火相傳，繼續凝聚區內的團結力量。 迎月夜也迎來黑色暴雨警告，一眾大坑街坊不忘延續傳統，製作了一條「迷你火龍」，並插滿香燭，又在旁敲響鑼鼓，期望能驅走瘟疫，為市民祈福。

中秋舞火龍是大坑的傳統習俗，已有逾百年歷史。（資料圖片/江智騫攝）

一年一度的中秋盛事大坑舞火龍，原定在9月30日至10月2日舉辦。不過，大坑坊眾福利會稱因應疫情傳播風險的不確定性，為避免群眾聚集，故取消有關活動。為發揮社區互助精神，以及延續大坑舞火龍的祈福精神，大坑街坊福利會及近40間當區小店，在Yahoo贊助下，舉辦「Yahoo坑火相傳‧大坑之味」活動，利用科技呈現舞火龍外，也向市民提供商戶優惠，其中舞火龍燈籠派發活動，是由區內一間雜貨店店主安排。

大坑雜貨店店主Calvin是安排火龍燈籠活動的負責人，他手上的紮作燈籠由女紮作師神野貓設計，需上工作坊學習製作過程。（呂凝敏攝）

「大坑中秋仲熱鬧過新年！」舞火龍燈籠活動發起人Calvin笑言。他於去年搬入大坑，並在該區開設雜貨店，談起去年首次參與舞火龍，他難掩興奮神色，「火龍真係好重！要100個人一齊舞，有外國人，又有小學生，啲香係咁滴落嚟，好辛苦。」雖然舞得滿身汗水，但卻帶來極大的歸屬感，「火龍最大的概念是傳承，所有男丁都好團結，舞過就知自己係屬於呢度（大坑）嘅人。」

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大坑舞火龍有多年歷史，每年風雨不改，師傅落力舞動火龍穿梭區內橫街。（資料圖片/江智騫攝）

大坑火龍長220呎，龍身插滿2萬多支香燭，負責舞龍的大坑男丁均滿身汗水。（資料圖片/江智騫攝）

Calvin指，燈籠是由女紮作師神野貓設計，畫有兩條七彩火龍，並寫有「人月團圓」、「龍佑大坑」祝福字句。火龍燈籠分有兩種，紮作燈籠需自行參加工作坊製作，小火龍燈籠，只要光顧區內貼有火龍燈籠宣傳單張的食肆，便可獲得。「我唔想火龍停，火龍唔可以停！除咗係因為傳統文化外，舞火龍亦係一個理念。你唔畀我舞火龍唔緊要，我咪整個舞火龍燈籠，每個人都拎住火龍走，咪周圍都有火龍囉。」他憶述03年本港爆發沙士，大坑居民甚至走到淘大花園舞火龍，「長輩們相信舞完火龍，瘟疫就會走」。

其中一間參與派發火龍燈籠的餐廳東主Warren表示，疫情下生意少了三至四成，打擊甚大，以往大坑舞火龍亦能吸引不少外區市民到場觀看及光顧食肆，他希望透過派發燈籠增添節日氣氛，亦可促進人流，「希望有呢啲宣傳會幫到手，亦想透過活動凝聚返社區力量，延續大坑傳統」。

雖然早前街坊福利會宣布取消舞火龍，但今日仍有代表在區內舞「迷你火龍」，天文台在晚上7時15分至8時10分，接連發出黃色暴雨警告、紅色暴雨警告及黑色暴雨警告。滂沱大雨下，大坑街坊即使全身濕透，仍堅持為火龍插滿香，並在火龍旁邊打鑼敲鼓，節日氣氛依然濃厚，期望在疫情下帶來祝福。