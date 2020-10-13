FB專頁「歷史時空」版主猝逝　朱凱廸沈旭暉致哀　網民求保留專頁

Facebook專頁「歷史時空」版主近日傳出逝世消息，其弟在該專頁證實兄長的死訊，由於版主無私分享知識，而專頁涉獵的知識範圍甚廣，各界無不表示惋惜。立法會前議員朱凱廸、國際關係學者沈旭暉及城市研究者黃宇軒等人均有發文悼念，不少愛好歷史的網民亦到該專頁留言，讚揚版主多年來為大家帶來珍貴的歷史知識。

「歷史時空」版主Wai Tse的弟弟Tommy Tse證實兄長死訊。（網頁截圖）

「歷史時空」facebook專頁創立近三年，累積了超過53萬人追蹤，版主Wai Tse用心經營，將人文歷史、科學、天文、地理、考古，政治，甚至世界各地電影、國粵語片、藝術、音樂、歌曲、雅俗文化等知識，配搭舊照片甚至舊影片，圖文並茂地向網民介紹，儼如一個網上歷史博物館，深受愛好人文歷史及藝術知識的網民歡迎。版主曾經在本月8日發帖，形容該專頁是「非牟利純粹學術探索」，追蹤網民多來自香港，亦有兩岸、星馬、日本，遠至歐美、中東、非洲、南美都有捧場客，他指自己以影像由淺入深，一看易明，不斷嘗試以新形式解構歷史影片和相片的形式與網民分享知識。版主強調，專頁純粹個人業餘興趣玩票，「只用一部舊手機舊平板，無人幫手，不屬於任何政治母體，也不在Facebook用錢買廣告推廣，全靠口碑，也不為like放棄自己風格，純粹個人喜好決定帖子內容，探討過去展望未來」，可見他的專頁極具個人特色。

可是，版主Wai Tse於本月11日凌晨因心臟病發猝逝，終年55歲，其弟在「歷史時空」帖文下留言證實兄長的死訊。消息傳出後，各界紛表哀悼，立法會前議員朱凱廸慨嘆，「歷史時空是幾乎每天都會看的專頁。版主過去三年勞苦功高，此番突然離去，是香港文化工作的重大損失。向版主致敬。」而國際關係學者沈旭暉亦指，「很喜歡這個專頁，驚悉版主Wai Tse不幸凌晨心臟病發逝世，十分可惜。我們需要歷史，才能走進未來，#RIP」城市研究者黃宇軒則發帖形容版主是「應被記住的公共知識份子」，又指出專頁的頭像是經典照片Earthrise，「1968年前夕，想去尋找月球的人，發現回首一看，見到自己居住的星球，有點脆弱的模樣，原來這樣一看，更是震撼」。

大批網民得悉版主死訊後，紛紛到該專頁留言致哀，並感謝版主多年來為歷史文化界付出，讓大家大開眼界，並向版主弟弟表示希望不要關閉專頁，「雖只隔空交流，谷主彷如良師益友。望谷主家人保重」、「希望不要關閉這專頁，留下一些美好回憶給大家，也希望有心人能繼續版主的宗旨，多謝版主一直以來的無私奉獻，版主家人也請保重」。大批網民得悉版主死訊後，紛紛到該專頁留言致哀，並感謝版主多年來為歷史文化界付出，讓大家大開眼界，並向版主弟弟表示希望不要關閉專頁，「雖只隔空交流，谷主彷如良師益友。望谷主家人保重」、「希望不要關閉這專頁，留下一些美好回憶給大家，也希望有心人能繼續版主的宗旨，多謝版主一直以來的無私奉獻，版主家人也請保重」。專頁最後一次更新是10日晚上10時許，帖文講述位於尖沙咀1881 Heritage西南角的時間球塔，是一項獲保留下來的古蹟，並介紹昔日時間球在港口的用處。