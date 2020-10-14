著名莎劇紙偶影畫《馬克白》　電影放映會下月舉行

康文署今日（14日）宣布，紙偶影畫《馬克白》電影放映會於11月舉行。莎士比亞著名悲劇《馬克白》將由英國藝團紙偶影畫以電影手法呈現，並以手繪紙偶投射在大屏幕上，觀眾恍如置身戲偶師和配樂師旁邊，見證他們同步製作動畫。

紙偶影畫劇團將莎劇《馬克白》以魅力、幽默及創意，帶領觀眾穿越蘇格蘭的崎嶇國度，沿途遇上風暴、謀殺和陰謀背叛。手繪戲偶結合音樂、聲效及投影，化成一齣發人深省的無聲電影，將經典悲劇活現眼前。

紙偶影畫由尼古拉斯‧羅林、伊莫金‧查爾斯頓和克里斯托弗‧里德在2004年創立，糅合即場動畫及音樂的獨特演出手法，至今仍在英國及世界各地巡迴演出。藝團運用動畫、音樂、電影及劇場語言為觀眾帶來豐富多樣的故事，透過在攝錄機前操控精緻的筆墨手繪畫投影在大屏幕上，配上原創音樂。2015年，藝團亦曾來港演出荷馬的希臘史詩《奧德賽漂流記》。