香港主辦2022年同樂運動會　成功眾籌逾10萬美元　料1.2萬人參賽

第11屆同樂運動會將於2022年首次在亞洲地區香港舉辦，目前眾籌款項已超過10萬美元。主辦單位表示，是次同樂運動會的主題是「在多元中團結」，預計會迎接超過1.2萬名參賽者，7.5萬名觀眾及3,000位來自100個國家的義工一起參與。

四年一度的「同志運動會」（Gay Games），過往多在歐洲地區舉辦，香港成為首個入圍並奪得主辦權的亞洲城市。（資料圖片）

主辦單位同樂運動會聯合會 (Federation of Gay Games)表示，目前同樂運動會已進入兩年的倒數階段，需要投入大量資源作前期的籌備工作。是次眾籌的捐款主要來自社會上不同的界別，包括以個人名義的捐贈者、私營機構及運動協會等。

同樂運動會是一個為期9日的活動，將於2022年11月11日至19日在香港舉行，主題為「在多元中團結」，預計會迎接超過1.2萬名參賽者，7.5萬名觀眾和3,000位來自100個國家的義工一起參與。香港同樂運動會包含了36項運動項目包括龍舟兢賽、躲避球、電兢和山徑越野跑，開幕禮和閉幕禮、節慶村、每日附有表演項目的藝術和文化活動，還有音樂慶典、LGBTQ＋藝術展覽和紀念同樂運會40周年的慶祝活動。不論性取向、年齡、性別、種族和能力，所有活動都開放參賽報名，歡迎任何人士參與。籌款總監Christof Witting表示，「儘管今年社會經歷經濟低迷和各種挑戰，我們對於眾籌金額超越了10萬美元感到非常振奮。這展現了就算在艱難的時間，能夠為有意義的運動會出一分力也可以團結社區的力量。即使捐助少少的金錢成為捐助者，也是非常有價值的方法去參與運動。」

同樂運動會早在1982年於美國舉辦。（官方圖片）

同樂運動會是每四年一屆由LGBTQ＋群體舉辦的運動和文化活動，由退役奧林匹克十項全能選手Dr.Tom Waddell 1982年在三藩市所創辦，由LGBT＋的運動參賽者、藝術家和音樂家所引領並開放給公眾參與，成為世界上最大型的運動和文化活動。上一屆的同樂運動會在2018年於法國巴黎舉行，有超過10,000名參與者來自91個國家，於36個運動項目進行競賽，並且為當地經濟帶來6,600 萬歐元的收益。2022年將首次移師到亞洲並於香港舉行 。