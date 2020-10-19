卑路乍灣海濱休憩用地全面24小時開放　設寵物角及社區園圃

位於堅尼地城城西道的卑路乍灣海濱休憩用地今日（19日）起全面24小時開放，市民可飽覽維港西面及夕陽海景。佔地約5,900平方米的用地設有寵物角，市民亦可攜同繫上牽繩的寵物入內。毗鄰休憩用地內陸地段約2,000平方米的範圍，則由非政府機構「堅‧農圃」營運開放式社區園圃，是全港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的都市休閒農場。

位於堅尼地城城西道的卑路乍灣海濱休憩用地今日（19日）起全面24小時開放，為市民提供可飽覽維港西面和夕陽海景的消閒空間。圖為長廊板道。（政府新聞處圖片）

整個項目由海濱長廊和相連休憩用地組成，佔地約5,900平方米，距離堅尼地城港鐵站A出口約6分鐘路程，前身是公眾貨物起卸區。海濱長廊以板道搭建，全長172米，去年3月按「先駁通、再優化」原則率先開放，本地街頭編織組合在板道欄杆上製作的色彩繽紛針織公仔，以及珠海學院建築學系師生設計和美化的工程圍板，吸引了不少市民前來「打卡」。發展局海港辦事處和海濱事務委員會近月和本地桌公司「活現香港」合作，讓市民在疫情下透過虛擬節目，認識這幅海濱用地和周遭環境。

開放的休憩用地，提供多項設施，包括遮蔭座椅、綠化園境和洗手間等。用地中央位置的多用途空間，當中的活動平台和座椅由運貨時用的卡板搭建而成。活動平台可隨意讓市民發揮創意拼湊組合，按喜好自由使用，可以當成兒童嬉戲的地方，也可以是表演平台。

此外，用地設有寵物角，市民亦可攜同繫上牽繩的寵物入內。用地會推出全新的印章裝置，為市民帶來海濱新體驗。為了宣傳環保意識，海港辦事處和綠領行動合作，在用地設置紙包飲品盒回收箱。

至於毗鄰休憩用地內陸地段約2,000平方米的範圍，則由非政府機構「堅‧農圃」營運開放式社區園圃，是全港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的都市休閒農場。首階段設施包括戶外教室、多用途空間和種植架，今日同步開放，一系列的農耕體驗活動和課程將陸續推行，社區園圃的餘下部分料於明年逐步開放。

發展局發言人認為，該項目體現了多個目標，包括善用閒置海濱土地、「先駁通、再優化」、引入多元海濱體驗及開放場地管理等。