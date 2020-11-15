七人獲香港人道年獎　遺體防腐師推生死教育盼培養學生同理心

「香港人道年獎2020」於周六（14日）宣布得獎結果，得獎人士包括成立關愛之家的何桂萍修女、無國界醫生唐頴思，以及協助成立「無言老師」遺體捐贈計劃的遺體防腐師伍桂麟。

香港紅十字會主席蔡永忠先生，BBS，JP（前排右）、副廣播處長馮建業先生，JP（前排左）、「香港人道年獎2020」評審委員會成員與今屆得獎者合照。（後排左起）：唐頴思醫生、葉柏強醫生、胡志城教授、伍桂麟先生、馬夏邐女士及「香港人道新力量」得獎者張栢淳先生。（香港紅十字會提供圖片）

「香港人道年獎2020」有7名來自不同界別的得獎人士，包括成立關愛之家，21年來為有家歸不得的女童提供協助，以愛心有耐性地引導她們走出困境的何桂萍修女。她堅信人人生來都有權利感受愛和家庭溫暖，就算遇上困難，也要向有需要人士傳遞關愛。此外，有三名得獎者來自醫學界，包括具有豐富眼科視光學臨床和研究經驗的胡志城教授，他致力協助低視能病人，他亦關注大眾的情緒需要，帶領撒瑪利亞會擴展服務範疇，以拯救更多有自殺傾向的人；自畢業後便加入國際醫療人道救援組織無國界醫生的唐頴思，她走到被戰爭蹂躪的地區，醫治一群被遺忘的人，她認為所有人不論性別及地位，都有獲得基本醫療護理的權利。至於兒科專家葉柏強醫生，因建立「一擊通」網站，連結專業人士支援弱勢家庭，令基層兒童的健康及成長發展得到適切幫助而獲獎。

而近年致力推動生死教育、協助成立「無言老師」遺體捐贈計劃的遺體防腐師伍桂麟同樣獲獎，他以不同方式培養學生的同理心，讓他們學會對病人及家屬負責，尊重生命。他亦致力推廣生前身後規劃，並提供針對非自然死亡人士的家庭支援，抱着憐憫的心尊重死者，安撫生者。成立小彬紀念基金會、致力服務弱勢的少數族裔馬夏邐女士亦獲獎。基金會的名稱來自於紀念她不幸於3歲離世的兒子小彬，基金會協助處於困境中的婦女及小童，支援育有特殊需要兒童的家庭，並設有精神健康輔導服務，協助就業及提供獎學金。

近年致力推動生死教育、協助成立「無言老師」遺體捐贈計劃的遺體防腐師伍桂麟同樣獲獎。（資料圖片/吳煒豪攝）

此外，在2014年創立為戒毒人士而設立並帶領的WeCycle單車導賞團的張栢淳，則獲得香港人道新力量獎，希望讓每位曾經毒海的朋友能重建團隊健康生活，發揮所長，以新身份面對大眾，各導賞員間更可藉此互相鼓勵，教學相長，令抗毒工作漸見曙光。

香港紅十字會主席胡蔡永忠在典禮上表示，「2020年是艱難的一年，大家都要面對很多挑戰。然而，正因如此，人道精神及愛心更得以彰顯。我們非常感激社會各界、包括7位得獎者，於此困難時刻繼續伸出援手，幫助有需要的人」。他讚揚各得獎人無私付出，在各自的領域中運用所長幫助別人，得獎者關愛別人的精神值得我們學習，並期望他們的熱誠能感染大家一起參與人道工作，令更多有需要人士得以受惠。副廣播處長馮建業則表示，香港電台多年來支持舉辦「香港人道年獎」，希望能透過大眾媒體的力量幫助推動人道工作的發展，鼓勵更多有心人投入各種保護生命、關懷傷困、維護尊嚴的人道工作。

由香港紅十字會與香港電台合辦的「香港人道年獎」於07年首次舉辦，是本港首個倡導人道精神的獎項，藉以表彰得獎者無私的救助行為，推動人道精神普世價值。