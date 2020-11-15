荃灣碼頭傳「野生捕獲」巨型魔鬼魚　巿民：成張四人枱咁大

香港昔日是資源豐富的漁港，但隨着過度發展，珍貴海洋品種已買少見少，有巿民指昨晚有人釣到一尾巨型魔鬼魚，聲稱「成張四人枱咁大」，上載帖文的巿民稱大家只顧笑着圍觀，毫無放生意識，被網民群起圍攻，有專家相信該尾屬常見燕魟科，由於過度濫捕已買少見少，上水後存活機會大減，建議即時在海中剪魚絲放生。

荃灣facebook網上群組今日（15日）流傳一張相片，上載帖文的巿民稱昨晚行經荃灣碼頭時發現大批人圍觀，遂好奇上前察看，結果發現一條「成張四人枱咁大」的魔鬼魚，平臥地上，引來十多人圍觀，惟巿民不值所為，拍照放上網上留言公審：「真係好嬲，香港人真係無覺知無良心，已經唔係第一次見到…...成班人好開心咁大笑，你哋知唔知自己做緊乜，捉佢做乜？」但他未有交代該條魔鬼魚的最終命運如何。

網民狠批途人圍觀釣上水的巨型魔鬼魚，沒有伸出援手。(facebook截圖)

有關帖文放上群組後，引來網民熱議，批評聲音佔多，有網民指已不是第一次見到有人在上址釣起魔鬼魚，揶揄「成班鄉下人咁，咁想睇去海洋公園啦！」亦有網民希望有途人好心將牠放回海中。

專家：應剪絲海中放生

生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊估計該尾魔鬼魚應屬燕魟科，在台灣、日本等東南亞地區極為常見，若論最大燕魟品種雪花鴨嘴燕魟，張開兩翼的跨度可長達2至3米，所有魟魚尾部三分之一帶有毒刺，自衞才會伸出刺人，若非嚴重過敏或刺中重要器官，被刺中只會痛楚或腫脹，不會致死。已故的澳洲著名「鱷魚先生」歐文（Steve Irwin），06年在澳洲昆士蘭省旅遊名勝大堡礁的巴特礁拍攝紀錄片時，便是被魔鬼魚突然揮動的尾刺刺穿心臟，院途中證實死亡，終年44歲。

今年5月，有人在網上指於城門河大橋釣上一尾魔鬼魚。(資料圖片)

本港過往不時有釣魚人士釣上魔鬼魚，今年5月，有人圖文並茂指在沙田城門河天橋上見到有人釣上一尾魔鬼魚，但張瑪珊表示燕魟愛待在氣溫較高的淺灘上繁殖及活動，但隨着本港不斷填海發展，燕魟在本港活動範圍大為縮窄，加上東南亞過度濫捕食用，能活至五、六年後成熟繁殖期的燕魟已買少見少，一旦撈上水面，其體重會將內臟壓扁致死，建議不應撈上水面便即時在海中剪斷魚絲放生，「佢哋等到5至6年先可以成熟繁殖，捉到盡量放佢一馬。」