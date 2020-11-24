油麻地奪命火｜三無大廈零消防設備　區議員：點解消防無巡查？

油麻地廣東道唐樓發生的奪命大火，揭發大量三無唐樓（無業主立案法團、無大閘CCTV監察、無看更看守）存在消防安全隱患，事隔一周後仍有多人留醫觀察。油尖旺區議會今日(24日)相關議題作出討論，多個議員關注少數族裔及三無大廈支援不足問題，要求相關政府部門改善及跟進。

油尖旺區議會開會前，議員為油麻地唐樓大火的死難者默哀。(曾自鳴FB直播畫面)

多名議員今日在會上不約而同指出，油麻地奪命火最為關鍵的因由為少數族裔在社區上的語言及教育支援不足外，當中舊大廈消防設備欠缺也是成因之一。

油麻地奪命火最為關鍵的因由為少數族裔在社區上的語言及教育支援不足外，當中舊大廈消防設備欠缺也是成因之一。（資料圖片）

語言不通或令少數族裔對政策不了解

當中陳梓維認為，以往食環和其他政府部門單張皆以中英文為主，但對於少數族裔來說，往往都要依靠子女翻譯，花上很多時間，建議政府日後應在單張上加上少數族裔能夠明白的語言，以便理解。他又懷疑涉事餐廳東主店有可能因為語言不通才會無牌經營，促請政府加強安排一些少數族裔聯絡大使，減少發生誤會。

朱子洛則認為少數族裔無牌餐廳的出現，很大機會是源於對政策的不了解，加上其生意市場和規模一般較細，地方相對狹窄，難以達到合格的消防規格，建議政府應聘請少數族裔作橋樑，協助溝通，加強推廣防火意識。

建議成立特別部門協助大廈業主

許德亮指出，消防處過往雖然有巡查，惟效用成疑，即使早年發生奪命大火的嘉禾大廈事後被消防處起訴，但並未有就此而改善消防設備，但他相信與業主無能力統籌所有人進行大廈維修有關，而今次無牌廳餐奪命火亦可套用於同一案例上，建議政府成立特別部門處理，包括先由政府出資進行改善工程，其後再逐一向業主收回成本。

「三無大廈」法團成立緩慢 無牌餐廳被投訴乏跟進

林健文表示，現時「三無大廈」的法團成立過程緩慢，政府應考慮要如何爭取短期成立。他指出涉事大廈發生火警後，他曾到訪附近樓齡約60年的大廈，惟發現梯間連一個合資格的滅火器也沒有，他要求相關部門解釋原因：「係因為資源不足，定係居民不合作？」他又提到，過往涉事大廈無牌餐廳曾被投訴，惟食環書面回覆指，當時有到現場視察未有發現，要求食環署解畫。

余德寶認為要以支援服務為首，例如在大廈放置免費滅火器應急，又或加強少數族裔宣傳和教育，增強防火意識，例如排燈節傳統可用電子燈作代替傳統蠟蠋，減低失火機會。

消防處近年未有巡查涉事大廈

消防處回應查詢時指出，以往為同類型大廈作出風險評估，如其面積和樓高等。在評估後會根據結果要求加裝相應設施。至於考慮技術層面如空間和承載力，處方亦有推出一些利民措施。政府過往亦有在財政上提供資助，共有55億元資助可供申請。

消防處在油尖旺區曾巡查1865棟樓齡高的大廈，向部分大廈發出消防指示或派代表出席業主大會，提供消防安全建議。

惟林健文追問消防處有否巡查涉事大廈時，消防處回應同類型大廈過往會兩年巡查一次，惟因今年因疫症所限未有巡查。消防代表稱本年底起會有詳細指令，要求涉事大廈提供更安全的消防設備。

起火無牌餐廳曾被投訴 食環有調查無檢控

食環署代表回應，他們了解少數族裔的需要，並會加強教育。對於他們的食牌申請，食環署則指出現時有三個辦事處處理申請，並有專責人員處理個案。署方亦承諾日後會加強巡查，以搜集証據例如放蛇檢控無牌食店。他們今年已巡查了3500個無牌食店包括食品工場及烘焙店等，亦會就市民舉報個案和食店網上單張作調查。

涉事餐廳單位曾被投訴，惟當時被沒有被檢控。（HKNEPAL.COM）

食環署又稱，4月曾收到投訴，指起火單位經營無牌食店，署方隨即派員調查，惟在過程中皆未能掌握證據，強調必須有一定的證據才能作出檢控，故當時僅發出警告。食環署承諾日後會檢討行動。